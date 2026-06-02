Masiva protesta en Palma de las educadoras de cero a tres años para mostrar que están unidas ante el conflicto laboral

Las trabajadoras de las escoletas de cero a tres años han mostrado que están más unidas que nunca. Esta tarde han acudido alrededor de unas 700 personas a la manifestación que se ha convocado en la plaza de España de Palma. Organizada por la xarxa de escoletas y arropadas por los sindicatos Stei, UGT y Comisiones Obreras, la protesta se ha trasladado hasta la plaza de Cort. Allí se ha realizado una sentada frente a la fechada del Ayuntamiento.

Esta manifestación se ha celebrado después de la asamblea que ha tenido lugar esta tarde. En una votación unánime los trabajadores han decidido que el próximo día 16 de julio irán a la huelga, después de que en el día de hoy no se les haya permitido desarrollar este paro general, bajo la excusa de un problema burocrático. Al llegar al destino en la plaza de Cort se ha emitido una grabación sobre el llanto de unos niños en la escoleta, para escenificar las situaciones que viven estas maestras a diario en su trabajo en las escoletas.

La protesta ha arrancado con una batucada y detrás se ha situado la pancarta en la que se ha exigido un nuevo decreto de mínimos y un convenio autónomico. Exigen también una reducción de ratios y un horario igual que al resto de centros educativos.

Noelia Jiménez, portavoz de la xarxa, ha destacado la unidad que está mostrando el colectivo, que no está dispuesto a terminar con la movilización sindical hasta que la patronal no presente un documento en el que se recojan las condiciones que exigen las trabajadoras. Los maestras denuncian el bajo sueldo que perciben, que no es equitativo a la responsabilidad que asumen al hacerse cargo de niños de tan corta edad. La portavoz explicó que a este movimiento reivindicativo ya se han sumado 130 escoletas de toda Baleares y que las empleadas están dispuestas a secundar la huelga que se celebrará dentro de dos semanas. “No vemos ninguna voluntad por parte de la patronal, ya que no nos han presentado un documento serio para poder negociar. Mientras tanto, seguiremos con nuestra protesta”. La representante de los trabajadores asegura que el colectivo está más unido que nunca, ya que están cansados de cobrar sueldos tan bajos y sufrir unas condiciones laborales tan precarias.

La protesta de esta tarde ha sido la segunda que se ha celebrado en la jornada de hoy. Los representantes del colectivo han protestado esta mañana frente a las puertas del Parlament, para escenificar el conflicto que están manteniendo desde hace varias semanas y que en estos momentos atraviesa un momento complicado por la falta de negociación entre las trabajadoras y las empresas que representan la patronal.