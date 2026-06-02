Marga Prohens defiende el turismo y rechaza que sea "el problema" de Baleares: "Sería una irresponsabilidad, porque no existe alternativa"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido el papel del turismo como principal motor económico de las islas y ha rechazado los discursos que lo señalan como el origen de los problemas actuales de Baleares. Lo ha hecho durante una entrevista en el pódcast mallorquín Esperados, presentado por Nadir, donde abordó cuestiones relacionadas con la vivienda, la economía y el modelo turístico del archipiélago.

"Miles de familias dependen de que la temporada vaya bien"

Durante la conversación, Prohens afirmó que "es una irresponsabilidad decir que hay que acabar con el turismo o que el turismo es el problema", al considerar que miles de familias dependen directamente de la evolución de cada temporada turística. La presidenta recordó el peso que tiene el turismo en la economía balear y aseguró que no existe actualmente una alternativa capaz de sustituir su impacto económico.

"No todo el mundo puede ser funcionario y cobrar un sueldo fijo a final de mes. Miles de familias en nuestras islas dependen de si la temporada va a ir bien o va a ir mal", señaló durante la entrevista. En este sentido, defendió que el debate debe centrarse en la gestión del turismo y no en cuestionar su existencia. "Hay que gestionarlo también, pero no podemos decir que el sector económico que, junto al sector servicios, genera el 80% de nuestro producto interior bruto, es un problema", afirmó.

La compra de viviendas por extranjeros

Otro de los asuntos abordados fue la adquisición de viviendas por parte de compradores extranjeros, una cuestión que ha generado debate en los últimos años en Baleares. Sobre este tema, Prohens señaló que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde la demanda exterior. "Vienen y compran porque alguien vende", afirmó, considerando que este aspecto suele quedar fuera de la discusión pública.

La presidenta también se mostró favorable al alquiler turístico regulado y rechazó que sea una de las causas principales de la crisis de acceso a la vivienda. Preguntada directamente sobre si considera que el alquiler vacacional legal es un problema, respondió con un rotundo "no". Según explicó, detrás de esta actividad existen "miles de familias" que obtienen ingresos complementarios gracias al alquiler de sus propiedades.

"El pequeño propietario tiene miedo a alquilar su casa porque sabe que el día que le dejen de pagar el alquiler y se declare vulnerable el inquilino, que se convierte en okupa, le costará dinero de su bolsillo y años", argumentó.

"Ha permitido pagar carreras universitarias"

Durante la entrevista, la presidenta aseguró que el alquiler turístico legal y ordenado, especialmente en viviendas unifamiliares y chalets, ha tenido un impacto positivo para numerosas familias de las islas. "Ha permitido a muchísimas familias de ciudadanos de estas islas pagar las carreras a sus hijos", afirmó. Las declaraciones se producen en pleno debate sobre la saturación turística, la presión sobre el mercado inmobiliario y las medidas que distintas administraciones estudian para limitar determinadas modalidades de alojamiento turístico en Baleares.