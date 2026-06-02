Joan Moranta, nuevo presidente del GOB Mallorca: «Tenemos que volver a encabezar las campañas en defensa del territorio»

Joan Moranta asumió la presidencia del GOB Mallorca hace poco más de una semana, en una elección que supuso la victoria del sector crítico en la guerra interna que ha partido a la entidad en dos y que desembocó en la dimisión de la presidenta, Teresa Cuennet, y de una decena de miembros de la junta directiva. El biólogo y socio del GOB desde hace más de tres décadas rehúye la polémica y apuesta por cerrar una fractura que ha debilitado a la organización, que en el pasado protagonizó algunas de las mayores hazañas medioambientales de Mallorca.

Joan Moranta, nuevo presidente del GOB Mallorca / B. Ramon

La crisis interna que atravesáis se ha saldado con su llegada a la presidencia. ¿Qué tiene que decir sobre el conflicto que atraviesa el GOB?

Creo que este conflicto no lleva a nada. Prefiero hablar del futuro y de lo que queremos hacer. Volví a entrar en la junta del GOB en diciembre de 2024 y llevamos un año y medio con problemas internos y poca actividad de campaña. Queremos recuperar el debate sobre hacia dónde va la entidad y qué papel debe desempeñar.

Desde el otro sector se ha criticado duramente al grupo que usted representa y se han lanzado acusaciones muy graves...

Esto de los sectores oficialista y crítico no sé de dónde salió. Para nosotros es tan importante la transición social como la defensa del territorio. No sé de dónde surge la idea de que esos temas no nos importan. Se han dicho muchas cosas y creo que muchas responden a opiniones personales. No voy a entrar a rebatirlas. En la asamblea también se nos acusó de forma muy dura y nosotros decidimos no contraargumentar. Respetamos todas las opiniones y no tengo nada que decir de las compañeras que se han ido. Creo que han trabajado lo mejor que han podido.

¿Puede que haya habido un choque generacional entre las dos posturas?

No creo que haya habido un choque generacional. Tampoco entiendo muy bien qué ha pasado. El viernes estuvimos con el GOB Menorca, que tiene una junta directiva de 24 personas, como la nuestra antes de las dimisiones, con gente de todas las edades y perfiles, y no tienen ningún problema de funcionamiento. La Obra Cultural Balear también pasó por un momento crítico. Entró una nueva junta directiva y, en apenas seis años, ha reforzado mucho su capacidad de influencia a través de las delegaciones territoriales. Tenemos dos ejemplos muy buenos para volver a situar al GOB Mallorca en el lugar que le corresponde.

¿Qué cambios quiere impulsar en el GOB?

Las trece personas que seguimos en la junta estamos muy motivadas. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo, y percibimos que hay mucha gente con ganas de implicarse. Tenemos un reto enorme, pero también muy ilusionante. Queremos recuperar la ilusión, tanto entre los miembros de la junta directiva como entre los socios, y transmitirla al conjunto de la entidad. Nuestro objetivo es que los socios vuelvan a implicarse en la vida del GOB y participen activamente en las campañas. Para nosotros, el voluntariado es una pieza básica. También queremos poner en marcha delegaciones locales. En los años ochenta, la red territorial del GOB llegó a contar con unas 25 delegaciones activas y creemos que es una experiencia que merece la pena recuperar.

Las grandes victorias del GOB quedan ya lejos en el tiempo y la entidad ha perdido protagonismo en la calle. ¿Qué actividades quiere impulsar?

Si miramos al GOB Menorca, vemos ejemplos interesantes. Han puesto en marcha la campaña 'Fartes', con camisetas y acciones para reivindicar que la ciudadanía está harta de los efectos de la masificación turística. El GOB Mallorca tiene que volver a hacer campañas de este estilo. Hay que afrontar el debate de los límites y establecerlos de forma clara: en la movilidad, en el consumo de agua, en el suelo rústico... Tenemos que volver a encabezar las campañas en defensa del territorio. El GOB está para eso.

También debemos reconectar con nuestra base social, escuchar a los ateneus y colectivos de los diferentes pueblos, fomentar la colaboración con entidades como la Obra Cultural Balear y reactivar espacios de participación como el voluntariado de la Trapa. La idea es ilusionar a la gente y volver a hacer cosas. Ese es nuestro principal objetivo: reforzar nuestra presencia.

Joan Moranta, nuevo presidente del GOB Mallorca / B. Ramon

¿Cómo puede el GOB volver a ilusionar a los jóvenes?

El GOB Menorca puede ser un buen modelo hacia el que mirar. Con una población mucho menor que Mallorca, tiene el doble de presupuesto y de trabajadores. Una de las claves es que han sabido revitalizar el voluntariado y los grupos juveniles. Nosotros podríamos hacer algo parecido: reunir a toda la gente que ha pasado por el GOB como educadora ambiental y recuperar ese capital humano. El GOB ha sido históricamente una entidad muy potente en educación ambiental y tenemos que aprovechar esa experiencia para volver a implicar a nuevas generaciones. Tenemos que mirar hacia el futuro.

¿Con qué entidades quieren colaborar?

Ya hemos hablado con Terraferida para impulsar campañas conjuntas y también con la Obra Cultural Balear. Queremos sumar fuerzas con todas las personas y entidades que luchan por objetivos similares. Somos organizaciones hermanas, con intereses comunes. También queremos colaborar con plataformas como Menys Turisme, Més Vida y con colectivos vecinales muy activos, como los de Son Sardina.

¿Qué retos tiene actualmente la sociedad mallorquina y cómo puede ayudar el GOB?

El principal reto es asumir que existen límites. Como sociedad debemos poner límites al crecimiento turístico, porque cada año seguimos batiendo récords de visitantes. También tenemos problemas relacionados con la movilidad, con un sistema claramente insuficiente, y con los recursos hídricos. No podemos seguir construyendo sin tener en cuenta la disponibilidad de agua.