El IEO constata la recuperación de rayas en Baleares y la relaciona con la reducción de la presión pesquera

Un equipo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha detectado que varias especies de rayas en Baleares muestran signos de recuperación en los últimos años asociados a la reducción de la presión pesquera.

Según ha informado en un comunicado, el estudio, elaborado en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), relaciona esta recuperación con la reducción sostenida de la flota pesquera en las últimas décadas y con la disminución de los días de pesca disponibles para la flota de arrastre.

Para el estudio, los investigadores analizaron más de 180 secuencias genéticas de siete especies, evaluando la diversidad del gen mitocondrial COI y comparándola con poblaciones de rayas del Mediterráneo y del Atlántico norte.

Los resultados muestran que especies como la raya de clavos o la raya picón presentan bajos niveles de diversidad genética, lo que indica que en el pasado sufrieron episodios de intensa explotación pesquera que redujeron su variabilidad.

Pese a ello, los modelos de evaluación reflejan un escenario actual más sostenible, impulsado por la caída del esfuerzo pesquero en las últimas dos décadas y reforzado recientemente por la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.

En consecuencia, estas especies han experimentado una recuperación de su abundancia en los últimos años y se sitúan en niveles de explotación sostenibles, mientras que la raya manchada, otra especie del Mediterráneo, se mantiene estable.

La investigadora Francesca Ferragut-Perelló, primera autora del trabajo, ha señalado que para conocer el estado real de las poblaciones marinas es "fundamental" entender su capacidad de adaptación además de su nivel de explotación, y ha defendido que combinar ambas perspectivas es clave para diseñar estrategias de gestión más eficaces.

El estudio ha sido posible gracias a las campañas Medits, desarrolladas en coordinación entre el IEO y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que facilitan el uso de buques oceanográficos para la investigación.