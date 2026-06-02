El Govern rechaza una negociación bilateral con Hacienda para la financiación autonómica: "Es una cortina de humo"

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, anuncia que el Govern balear no participará en las reuniones bilaterales planteadas por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Costa califica la iniciativa impulsada por el ministro Arcadi España como una "cortina de humo" destinada a desviar la atención de la crisis política que atraviesa el Ejecutivo central a raíz de las distintas investigaciones judiciales y asegura que Baleares mantiene su rechazo a la propuesta de reforma que el Gobierno negoció con Cataluña.

En declaraciones a los medios en el Parlament, Costa explica que el Ministerio remitió este lunes una carta al Govern para abrir un proceso de negociación bilateral sobre el nuevo modelo de financiación. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico considera que la propuesta carece de credibilidad en el actual contexto político. "Asistimos a la enésima cortina de humo para intentar desviar la atención sobre el tsunami de corrupción que sufre el PSOE y el Gobierno", afirma el vicepresidente, quien sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha decidido pasar al ataque" recurriendo a una nueva iniciativa política para cambiar el foco del debate público.

Costa también puso en duda la capacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante una reforma de esta magnitud. "Resulta realmente paradójico que un Gobierno que está inundado de corrupción y que se desmorona crea que es capaz de aprobar un nuevo sistema de financiación con todo lo que implica una negociación de estas características. No tiene ninguna credibilidad que ahora nos diga que quiere reformar el sistema de financiación cuando el propio Gobierno se está desmoronando", sostiene.

Misma propuesta

El vicepresidente insiste en que la posición del Govern balear no ha cambiado "ni un milímetro" respecto a la propuesta defendida anteriormente por la exministra María Jesús Montero. Según Costa, el modelo que ahora impulsa Arcadi España es esencialmente el mismo y nace de una negociación con Esquerra Republicana de Catalunya. "Baleares dice no a una propuesta de reforma del sistema de financiación negociada con Esquerra Republicana. A día de hoy seguimos sin tener los datos ni las simulaciones de ese modelo. Los pedimos públicamente hace meses y todavía no los hemos recibido", denuncia.

Por este motivo, Costa deja claro que Baleares no acudirá a las reuniones bilaterales planteadas por el Ministerio. A su juicio, cualquier negociación sobre financiación autonómica debe desarrollarse en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Si quieren negociar un sistema de financiación, que cambien esta propuesta y la lleven al grupo de trabajo. Entonces podremos empezar una negociación de verdad, con rigor y seriedad. Mientras nos planteen cortinas de humo y negociaciones bilaterales, Baleares no estará en esas reuniones", afirma.

El vicepresidente aprovecha también para reprochar al ministro de Hacienda la falta de respuesta a las reivindicaciones incluidas en la denominada agenda balear. Costa recuerda que el Govern reclama desde el inicio de la legislatura la prórroga permanente del Régimen Fiscal de Baleares, la firma de los convenios de carreteras y ferroviario, así como la actualización de las indemnizaciones por residencia para los funcionarios estatales destinados en las Islas. "Me sorprende que el ministro nos convoque para negociar esta supuesta reforma de la financiación y, en cambio, todavía no haya contestado a la carta que le envié sobre la agenda balear. En definitiva, no tenemos ninguna respuesta", criticó.

Costa contrapone esa falta de avances con la rapidez con la que el Ministerio plantea ahora reuniones para abordar la financiación autonómica. "Para negociar la agenda balear estamos dispuestos a reunirnos mañana mismo. Para negociar de forma bilateral una reforma que es una cortina de humo, no hay ninguna prisa", señala el dirigente popular, quien concluye su declaración anunciando que, aunque el Ministerio formalice una convocatoria en las próximas semanas, el Govern mantendrá su negativa a participar: "No hace falta que nos convoquen porque Baleares no va a asistir a esa reunión bilateral".