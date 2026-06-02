El Gobierno recurrirá la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares

El Gobierno ha aprobado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que deroga la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, lo que se suma a otras ya impugnadas en Aragón o Cantabria y otras actualmente en negociación, como es el caso de Extremadura. Así lo ha avanzado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos se aprobó el 13 de abril de 2018 por el Parlamento balear, durante el Govern de Francina Armengol (PSIB) y, posteriormente fue derogada en el Parlamento de Baleares, a propuesta de Vox, con el apoyo del Partido Popular. Ahora el Consejo de Ministros ha decidido recurrir esa derogación en base al artículo 161.2 de la Constitución, al constatar "la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la comunidad autónoma", según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El Gobierno considera necesario recurrir la norma, que cuenta con el "dictamen favorable" del Consejo de Estado, "lo antes posible" a fin de "evitar la vulneración de los derechos de las víctimas". El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sostiene, en un comunicado, que la norma "vulnera el deber de colaboración" que establece la Constitución. La ley que se impugna se suma a otras leyes autonómica sobre el mismo asunto, como las aprobadas en Aragón, Cantabria o la Comunidad Valenciana, impugnadas ya ante el TC y otras actualmente en negociación, como es el caso de Extremadura.

La izquierda lo celebra

El PSIB y Més per Mallorca han celebrado este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares que ha anunciado este martes el Gobierno de España, mientras que Vox ha calificado el anuncio como una "pataleta".

En declaraciones a los medios, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha valorado que el Gobierno de España haya hecho "lo que no ha hecho Marga Prohens, que no ha sabido frenar a Vox". "Es importante que los partidos democráticos frenen a la ultraderecha y la interposición de este recurso es un buen paso", ha afirmado. Negueruela ha hecho hincapié en que si el Tribunal Constitucional admite el recurso, la derogación quedaría anulada y la norma balear volvería a estar vigente.

Para el socialista, el PP nunca tendría que haber aceptado la derogación de una norma que había sido consensuada para ceder a las exigencias de Vox. La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, por su parte, ha calificado como una "buena noticia" que se pueda recuperar la norma autonómica, teniendo en cuenta además que en las próximas semanas la ley de fosas cumplirá diez años. "Una ley sin la otra no tiene sentido", ha afirmado. La ecosoberanista ha defendido que la ley de memoria representa la dignidad y el reconocimiento que requieren las víctimas.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso anunciado como una "pataleta" y ha cuestionado la autoridad del Gobierno de España para impedir que un parlamento autonómico apruebe o derogue una ley. Cañadas ha señalado como "absolutamente antidemocrática" la posibilidad de que se anule la derogación como medida cautelar. "Pueden hacer todas las pataletas que quieran pero es una ley injusta y sectaria", ha concluido.