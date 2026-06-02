La Gala de la Salud distingue 170 proyectos que impulsan una sanidad más humana e innovadora en Baleares

La sanidad balear se ha vestido de gala esta tarde para reconocer el trabajo de los profesionales, entidades e instituciones que contribuyen a mejorar la atención sanitaria en las islas. El Palacio de Congresos de Palma ha acogido la Gala de la Salud 2026, una cita organizada por la conselleria de Salud en la que se han entregado 170 reconocimientos a proyectos vinculados a la humanización asistencial, la salud mental, la investigación, la prevención y las buenas prácticas sanitarias.

La ceremonia ha sido presidida por la consellera del ramo, Manuela García, y el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, que han destacado el papel de los profesionales sanitarios como eje fundamental del sistema público. En el acto, la consellera ha defendido la apuesta por un modelo de atención más preventivo, personalizado y digital, con los pacientes y los profesionales en el centro de las decisiones.

Los premios se han distribuido en siete categorías. La más numerosa ha sido la de Excelencia y Buenas Prácticas, con 62 galardones, seguida de Humanización, con 26 reconocimientos; Investigación, con 24; Promoción y Prevención de la Salud, con 18; Compromiso y Talento, con 17; Instituciones no sanitarias, con 12; y Salud Mental, con diez iniciativas premiadas.

Entre los proyectos distinguidos figuran propuestas tan diversas como una guía visual para hacer más accesible la asistencia sanitaria a personas con dificultades de comunicación, un servicio de cuidados paliativos pediátricos disponible las 24 horas, una sala específica para atender a víctimas de violencia sexual en Son Espases o programas destinados a mejorar la atención a pacientes neurodivergentes en Pediatría.

También ha sido premiada la Escuela privada de Enfermería de CESAG y Quirónsalud, que este año gradúa a su primera promoción de alumnos. Antonia Medina, directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Palmaplanas, ha recogido el premio junto con Magdalena Ginard, directora de Enfermería de Clínica Rotger. Ambas forman parte del claustro académico de la Escuela de Enfermería.

La Gala de Salut ha premiado en su edición de 2026 a la Escuela privada de Enfermería de CESAG y Quirónsalud que este año gradúa a su primera promoción de alumnos. Antonia Medina, directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Palmaplanas ha recogido el premio junto con Magdalena Ginard, directora de Enfermería de Clínica Rotger. Ambas forman parte del claustro académico de la Escuela de Enfermería / Consellería

La salud mental ha tenido también un protagonismo destacado. Entre las iniciativas reconocidas se encuentran talleres de gestión emocional para mayores de 65 años, programas de apoyo psicológico para profesionales sanitarios, grupos de ayuda mutua para procesos de duelo y actividades asistidas con perros en unidades de psiquiatría.

La innovación tecnológica también ha ocupado un lugar relevante en esta edición. Los galardones han distinguido desde aplicaciones de prescripción de ejercicio terapéutico y sistemas de iluminación hospitalaria adaptados a los ritmos biológicos hasta proyectos basados en inteligencia artificial para la transcripción automática de consultas médicas o la normalización de pruebas de laboratorio.

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También han reconocido iniciativas centradas en la prevención, como la campaña para ampliar el cribado neonatal de enfermedades raras, los programas de prevención de la conducta suicida, la promoción de la lactancia materna o los proyectos de educación para la salud desarrollados en centros escolares.