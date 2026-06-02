El descubrimiento de un estudio en Baleares podría explicar por qué algunos cánceres de mama son más agresivos tras un tumor previo

Un estudio internacional liderado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (Idisba) identifica alteraciones epigenéticas únicas en cánceres de mama de mujeres supervivientes de un tumor previo que podrían explicar una mayor agresividad.

La investigación revela señales de envejecimiento biológico acelerado en cánceres de mama desarrollados después de haber superado un tumor previo, según ha informado este martes el Idisba a través de un comunicado.

El estudio, publicado esta semana, demuestra que estos tumores presentan marcas epigenéticas características, es decir, cambios moleculares que alteran el funcionamiento de los genes sin modificar la secuencia del ADN.

Los investigadores han identificado señales compatibles con un acelerado envejecimiento biológico de las células tumorales.

Un segundo tumor más agresivo tras la supervivencia al cáncer

El investigador del proyecto y director del laboratorio de epigenética del cáncer del Idisba, Diego Marzese, ha detallado que, “a medida que aumenta la supervivencia en el cáncer, cada vez hay más pacientes que, años después de superar la enfermedad, desarrollan un segundo tumor”.

“Este segundo tumor no consiste en una metástasis de la anterior, sino en una nueva enfermedad. Durante años se ha observado que estos segundos tumores de mama presentan un peor pronóstico que los tumores primarios, pero se desconocían las bases biológicas que podrían explicarlo”, ha añadido.

El trabajo representa la culminación de una línea de investigación iniciada en 2017 por el equipo del doctor Marzese junto a cirujanos y oncólogos del Saint John's Cancer Institute de Los Ángeles.

Aquellos primeros estudios sugirieron que los tumores de mama desarrollados después de un cáncer previo podían presentar características moleculares propias.

Análisis epigenómicos de alta resolución

La nueva investigación confirma y amplía aquellas observaciones mediante análisis epigenómicos de alta resolución realizados en cohortes independientes de pacientes.

El trabajo abre una nueva línea de investigación centrada en comprender cómo los tratamientos oncológicos pueden influir en el envejecimiento biológico a largo plazo y por qué algunas personas parecen más vulnerables que otras a estos efectos.

Financiación del estudio

La investigación ha sido financiada, en parte, por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Unión Europea, el Govern balear, el Idisba, el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).