Nuevas críticas al aeropuerto de Palma por anuncios en alemán tras la controversia de la lona de Sparkasse

La polémica en torno a la publicidad instalada en el aeropuerto de Palma sigue creciendo y ha dado un nuevo giro tras la denuncia viral de usuarios en redes sociales que aseguran que incluso dentro de la terminal predominan mensajes en alemán vinculados al turismo de excesos.

Una de las publicaciones más compartidas es la de la usuaria de TikTok Marta Mas, mallorquina, que ha criticado la presencia de este tipo de contenidos con un mensaje claro: “Mallorca no es Alemania”. Su vídeo supera ya los 25.000 ‘me gusta’ y ha reabierto el debate sobre la imagen que se proyecta de la isla en su principal puerta de entrada.

Anuncios en alemán y referencias a Ballermann

Según las denuncias difundidas en redes, en distintas zonas del aeropuerto pueden verse anuncios en alemán con referencias a discotecas de Platja de Palma y a servicios vinculados al turismo de excesos. Entre ellos, destaca una campaña de expertos en lunas de coche con presencia en Alemania y acuerdos con flotas de alquiler de vehículos.

En este anuncio se hace un juego de palabras con el término coloquial por el cual conocen en Alemania la zona de ocio nocturno de s'Arenal, Ballermann (antes, un chiringuito; ahora, una forma de identificar una zona de fiesta y consumo de alcohol), acompañado del eslogan: “No podemos evitar las piedras, pero te ayudaremos con cada golpe”. Estos mensajes se suman a la controversia ya existente por la lona publicitaria del grupo financiero alemán Sparkasse, instalada en la fachada del aparcamiento del aeropuerto de Palma.

El cartel que reavivó el conflicto político

La lona, visible en una zona de gran tránsito, muestra el mensaje en alemán “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”, una frase asociada a la plataforma de pagos Wero, similar a Bizum o PayPal. Aunque la entidad sostiene que su significado es “Lo que se compra en Mallorca se paga en Mallorca”, parte del debate público ha señalado la ambigüedad del eslogan, que también puede interpretarse como “Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca”, en alusión a la conocida frase vinculada al ocio nocturno.

La controversia ha provocado una fuerte reacción institucional. El Parlament balear ha aprobado la reprobación del presidente de Aena, Maurici Lucena, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha reclamado la retirada de cualquier publicidad que pueda fomentar o banalizar el turismo de excesos en los aeropuertos de las islas. Además, la Cámara ha instado a crear un protocolo de supervisión publicitaria con participación del Govern para controlar los contenidos exhibidos en estas infraestructuras.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ya había trasladado por carta su “profunda indignación” a Aena, criticando la imagen que, a su juicio, proyectan estos anuncios sobre Mallorca. Bauzà considera especialmente problemático el uso del término “Malle”, habitual en el turismo alemán, al que atribuye una visión “caricaturizada” de la isla asociada al consumo de alcohol y el ocio intensivo.

Respuesta de Aena

Por su parte, Aena ha defendido la legalidad de la campaña y ha negado que promueva el turismo de excesos. El gestor aeroportuario insiste en que se trata de una acción comercial de una entidad financiera alemana y que los aeropuertos no generan demanda turística, sino que responden a la oferta del destino.