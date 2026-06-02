Coca cola, la marca preferida de los consumidores en Baleares

Coca-Cola es la marca más elegida por los consumidores en Baleares, según la edición 2026 del Brand Footprint de Worldpanel by Numerator, el ranking que mide las marcas de gran consumo que más veces se compran en los hogares españoles.

La marca de bebidas refrescantes lidera en cinco comunidades autónomas: Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Cataluña. A nivel nacional, Coca-Cola vuelve a situarse como la marca más elegida por los españoles, con 121 millones de contactos con el consumidor, más que ninguna otra marca.

Coca-Cola, ElPozo y Campofrío repiten en el podio nacional

En el conjunto de España, el ranking vuelve a estar encabezado por Coca-Cola, seguida de ElPozo y Campofrío, que repiten el mismo podio que el año anterior.

ElPozo alcanza los 112,5 millones de CRP's y vuelve a ser la marca que entra en más hogares, con presencia en el 73,2% de ellos. Por su parte, Campofrío consolida la tercera posición tras registrar 85,4 millones de contactos.

El top 10 nacional lo completan Central Lechera Asturiana, Danone, Gallo, Casa Tarradellas, Don Simón, Puleva y Activia, que sube una posición y se convierte en la única novedad entre las diez primeras marcas.

ElPozo domina en más comunidades

Por comunidades autónomas, ElPozo es la marca líder en siete territorios: Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias.

Coca-Cola, por su parte, lidera en Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Cataluña. Además, Central Lechera Asturiana ocupa el primer puesto en Asturias y La Rioja, mientras que Campofrío lidera en Castilla y León y Cantabria. Danone se sitúa al frente en País Vasco.

Las marcas españolas ganan peso en el ranking

El informe destaca que las 50 primeras marcas del ranking llegan al 99,6% de los hogares españoles y están presentes en una de cada cinco cestas de gran consumo. De ellas, 28 son marcas de origen español.

Entre las novedades de esta edición figura el regreso de Pepsi al top 50, en el puesto 46, así como la entrada de Carbonell, La Carloteña y Philadelphia, que ocupan los puestos 45, 48 y 50, respectivamente.

Además, siete de cada diez marcas de la clasificación han cambiado de posición respecto al año anterior: 18 han subido y 16 han bajado.

Las marcas que crecen en todos los indicadores

Según el informe, solo cuatro marcas han crecido este año en las tres variables analizadas: contactos o CRP's, porcentaje de hogares compradores y frecuencia de compra. Se trata de ElPozo, Campofrío, Casa Tarradellas y Don Simón.

Por sectores, no se han registrado cambios de liderazgo en el consumo dentro del hogar. ElPozo mantiene el primer puesto en alimentación; Coca-Cola, en bebidas; Central Lechera Asturiana, en lácteos y alternativas vegetales; Fairy, en droguería; Colgate, en higiene y cuidado personal; y Plátano de Canarias, en frutas y verduras.

Innovación, promociones y presencia en tienda

La directora general de Worldpanel by Numerator, María Josep Martínez-Abarca, ha señalado que “maximizar la penetración sigue siendo clave para crecer”. En este sentido, ha destacado la importancia de innovar con éxito, apoyar las marcas con publicidad, realizar promociones efectivas y trabajar con la distribución.

El informe recoge que el número de innovaciones realizadas por las marcas del Top 50 ha crecido por primera vez desde 2021, hasta situarse en el 27%, diez puntos porcentuales más que hace un año.

También apunta que las promociones siguen siendo una palanca activa entre las marcas más presentes en los hogares españoles, con una cuota promocional del 29,3%. Además, una de cada tres marcas que aumentaron su presión promocional el año pasado lograron crecer en CRP's.

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Por último, el estudio concluye que tres de cada cinco marcas han optimizado su presencia en al menos tres canales de compra.