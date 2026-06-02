La boya de sa Dragonera registra 26,20 grados y bate su récord histórico del mes de mayo

La boya de sa Dragonera registró el pasado sábado, 30 de mayo, una temperatura en la superficie del mar de 26,20 grados, marcando su récord histórico en un mes de mayo, ha informado Puertos del Estado. Este pico de temperatura se produjo coincidiendo con el episodio de altas temperaturas que se vivió en Mallorca y el resto de la península durante la semana. Y en una jornada que en la isla los termómetros se elevaron hasta los 32 grados.

Tres días antes, el 27 de mayo, fue la boya de Mahón la que registró un récord de tempertaura de toda su serie histórica de mayo, al alcanzar los 26,58 grados, detalla Puertos del Estado.

El año pasado, el récord de temperatura en la boya de sa Dragonera se registró exactamente un mes después del actual, el día 30 de junio, cuando escaló hasta los 30,55 grados, lo que se consideró por los expertos algo extraordinario, más típico del mes de agosto y un claro signo del cambio climático, pues las temperaturas del mar más altas en un mes de junio no superaban habitualmente la frontera de los 27 o 28 grados.

Aunque la temperatura del mar no asciende nunca de forma lineal, sino que se producen oscilaciones, los episodios de altas temperaturas afectan a la flora y la fauna marina de forma directa. Por ejemplo, temperaturas superiores a los 30 grados afectan especialmente a las praderas de posidonia.

Puertos del Estado ha informado también que 12 de las 15 boyas de la Red Exterior y 6 de las 14 boyas de la Red Costera (todas las fondeadas en la zona del Mar Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo) han registrado en 2026 su máxima temperatura en el mes de mayo. En el caso de la Red Exterior, la de Baleares, la temperatura máxima del agua del mar el pasado mes de mayo ha sido obtenida por la boya de Mahón, el 27 de mayo, seguida de la boya de sa Dragonera.