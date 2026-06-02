Baleares, entre los destinos más reservados del verano de 2026

Las Islas Baleares se consolidan como uno de los destinos estrella del verano de 2026, según las nuevas tendencias publicadas por Airbnb, que sitúan al archipiélago en la cuarta posición del ranking nacional de comunidades autónomas con más reservas.

En concreto, Baleares concentra alrededor de una de cada diez reservas en España, situándose por detrás de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que ocupan el podio, y por delante de la Comunidad de Madrid, que cierra el top cinco.

Baleares, destino clave para familias y grupos

El archipiélago mantiene su posición como referente del turismo vacacional en España, especialmente entre familias y grupos de viajeros que buscan combinar playa, gastronomía y alojamientos con espacio.

Este perfil encaja con las dos grandes tendencias del verano de 2026: el crecimiento del turismo familiar, que aumenta alrededor de un 10%, y los viajes en grupo, que crecen por encima del 17%.

El turismo rural y las “playcations” ganan protagonismo

El informe de Airbnb también destaca la consolidación de nuevas formas de viajar. El turismo rural ya representa casi 1 de cada 3 reservas estivales, reforzando el interés por destinos más tranquilos y naturales.

Otra tendencia en auge son las denominadas “playcations”, viajes centrados en el deporte y la naturaleza, que impulsan actividades como el surf, kayak, senderismo o ciclismo, y favorecen la diversificación de destinos más allá del turismo de sol y playa tradicional.