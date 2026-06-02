Baleares, entre los destinos más reservados del verano de 2026
El archipiélago balear se sitúa en cuarta posición nacional y concentra una de cada diez reservas en España, impulsado por el turismo familiar y los viajes en grupo
Las Islas Baleares se consolidan como uno de los destinos estrella del verano de 2026, según las nuevas tendencias publicadas por Airbnb, que sitúan al archipiélago en la cuarta posición del ranking nacional de comunidades autónomas con más reservas.
En concreto, Baleares concentra alrededor de una de cada diez reservas en España, situándose por detrás de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que ocupan el podio, y por delante de la Comunidad de Madrid, que cierra el top cinco.
Baleares, destino clave para familias y grupos
El archipiélago mantiene su posición como referente del turismo vacacional en España, especialmente entre familias y grupos de viajeros que buscan combinar playa, gastronomía y alojamientos con espacio.
Este perfil encaja con las dos grandes tendencias del verano de 2026: el crecimiento del turismo familiar, que aumenta alrededor de un 10%, y los viajes en grupo, que crecen por encima del 17%.
El turismo rural y las “playcations” ganan protagonismo
El informe de Airbnb también destaca la consolidación de nuevas formas de viajar. El turismo rural ya representa casi 1 de cada 3 reservas estivales, reforzando el interés por destinos más tranquilos y naturales.
Otra tendencia en auge son las denominadas “playcations”, viajes centrados en el deporte y la naturaleza, que impulsan actividades como el surf, kayak, senderismo o ciclismo, y favorecen la diversificación de destinos más allá del turismo de sol y playa tradicional.
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
- Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
- Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”