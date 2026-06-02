Arranca una Selectividad en la UIB marcada por los detectores de móviles y los nervios de casi 5.000 alumnos

La primera jornada de la PAU 2026 ha arrancado esta mañana en Baleares con una imagen ya clásica de cada inicio de Selectividad: centenares de estudiantes repasando apuntes a última hora, grupos buscando aula entre los pasillos y una mezcla de nervios, ilusión y concentración por unas pruebas que determinarán el futuro próximo de los jóvenes. Este año se han estrenado en los exámenes los detectores de radiofrecuencia que, por primera vez, se han incorporado al dispositivo de vigilancia para localizar posibles dispositivos electrónicos no autorizados.

La mañana ha comenzado con normalidad en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en el resto de sedes repartidas por las islas. En Mallorca, donde se concentra la mayor parte del alumnado, los edificios del campus se han llenado desde primera hora de jóvenes procedentes de institutos de toda la isla, aunque también de estudiantes de Formación Profesional, alumnos que buscan mejorar notas obtenidas en años anteriores e incluso personas que ya tienen una titulación universitaria y se presentan para acceder a otros estudios.

En el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los principales puntos de examen, el ambiente era frenético antes de las nueve de la mañana. Mochilas en el suelo, apuntes abiertos por última vez y conversaciones sobre autores, fórmulas o fechas históricas se mezclaban con el constante ir y venir de estudiantes por las escaleras y pasillos.

La principal novedad de esta convocatoria estaba dentro de las aulas. Los profesores han recorrido las distintas clases con detectores de radiofrecuencia capaces de identificar la presencia de dispositivos electrónicos activos.

El director del Secretariado Técnico de Acceso a la Universidad, Joan Frau, ha explicado que la medida busca garantizar "la equidad y la igualdad entre todos los estudiantes" y ha confirmado que en esta primera jornada "no ha habido ninguna incidencia destacable". Tampoco se han registrado problemas de acceso al campus pese a las preocupaciones que había por el tráfico y los atascos en la carretera de Valldemossa.

La vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa de la UIB, Cristina Moreno, ha detallado que los detectores permiten localizar emisiones de radiofrecuencia dentro de las aulas y que previamente se habían realizado pruebas para calibrar su sensibilidad. El resultado ha sido satisfactorio: "Todas las pruebas que hemos realizado de momento han salido negativas", ha asegurado.

Los controles se realizarán de forma aleatoria y continuarán durante los tres días de exámenes en todas las sedes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Preguntada por la tensión que pueden generar estos dispositivos entre los estudiantes, Moreno ha defendido que forman parte de las medidas para garantizar la igualdad de condiciones entre los aspirantes.

La otra novedad de esta convocatoria es la implantación de un nuevo sistema informático de corrección que incorpora, además del tradicional código de barras, un código numérico que pretende agilizar la introducción de notas "sin comprometer el anonimato de los alumnos", ha asegurado la vicerrectora.

En total, 4.950 estudiantes se examinan este año en las islas, un centenar más que en la convocatoria anterior. El primer examen ha sido el de Lengua Castellana y Literatura. La prueba ha incluido un artículo de opinión publicado en El País sobre la lectura y la educación y, en la parte literaria, un fragmento de la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Después ha llegado el examen de Historia de España, uno de los más temidos, y esta tarde, los jóvenes están haciendo las pruebas de materias específicas como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Biología o Latín.