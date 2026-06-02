Apesteguia, Oliver y Pujol encabezarán las listas de Més en el Parlament, el Consell y Palma

MÉS ha dado un nuevo paso en la preparación de las elecciones de 2027 con la proclamación de las candidaturas que encabezarán las listas de la formación en en Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y el Parlament.

En el caso de Palma, la Comisión de Primarias de MÉS per Palma ha proclamado la candidatura encabezada por David Pujol y Xisca Mir para liderar la lista electoral de la formación en los próximos comicios municipales. El proceso de primarias concluyó tras finalizar el plazo de presentación de candidaturas y, al haberse presentado una única propuesta, no fue necesario celebrar votación entre la militancia.

La comisión ha destacado que la candidatura de Pujol y Mir asume ahora el reto de construir una propuesta política de cara a las elecciones municipales de 2027. En sus primeras valoraciones tras la proclamación, ambos dirigentes apostaron por impulsar una candidatura de izquierdas amplia y unida, capaz de conectar la acción institucional con las demandas ciudadanas y de ampliar el espacio político transformador en Ciutat.

Por otra parte, la Comisión de Primarias de MÉS per Mallorca ha proclamado las candidaturas que optarán a encabezar las listas electorales de la formación al Parlament y al Consell de Mallorca en las elecciones autonómicas e insulares de 2027. Al igual que ocurrió en Palma, únicamente se presentó una candidatura para cada una de las instituciones, por lo que no hubo competencia en el proceso interno. Ambas propuestas están integradas por equipos paritarios de dos personas y superaron los 50 avales requeridos.

La candidatura al Parlament está encabezada por Lluís Apesteguia y Maria Ramon, mientras que la del Consell de Mallorca la lideran Miquel Oliver y Marta Català.

Según ha informado la formación, las dos candidaturas deberán ser ratificadas por la militancia en una asamblea prevista para el próximo 13 de junio.