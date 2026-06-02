Más de 300 mallorquines viajarán para acompañar al papa León XIV en su visita a España

Más de 300 mallorquines viajarán durante los próximos días para participar en las distintas celebraciones del viaje apostólico del papa León XIV a España, que comenzará este sábado y se prolongará hasta el 12 de junio con etapas en Madrid, Barcelona y Canarias.

Los peregrinos mallorquines asistirán organizados en distintos grupos y realidades eclesiales de la diócesis, entre ellas la Delegación de Pastoral de Juventud del Obispado de Mallorca, comunidades del Camino Neocatecumenal, grupos vinculados a los Jesuitas, los Teatinos y el Opus Dei, además de otros fieles que se desplazarán por iniciativa propia.

Taltavull acompañará al Santo Padre durante toda la visita

El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, participará en la totalidad del viaje apostólico, acompañando al Santo Padre en los actos previstos en Madrid, Barcelona y Canarias.

En un mensaje dirigido a los fieles con motivo de esta visita, Mons. Taltavull ha destacado que la llegada del Papa es «una ocasión inmejorable de encuentro con este Papa, que tiene el perfil de un gran líder por su humanidad y cercanía». El Obispo ha subrayado también que el lema de la visita, «Alzad la mirada», invita a renovar el compromiso de los cristianos con la evangelización, la fraternidad y el servicio a los más necesitados.

Actos multitudinarios y encuentros pastorales

Durante su estancia en España, el papa León XIV presidirá diversas celebraciones multitudinarias y mantendrá encuentros con jóvenes, familias, agentes de pastoral y representantes de distintos ámbitos de la sociedad. El programa incluye actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, así como visitas a diferentes realidades sociales.

Vigilia del Corpus Christi en la Catedral de Mallorca

Como preparación espiritual para la visita del Santo Padre, la Catedral de Mallorca acogerá el próximo 6 de junio, a las 20.30 horas, una Vigilia del Corpus Christi bajo el lema «Alza la mirada».

La celebración incluirá una conexión en directo con la vigilia en Madrid, permitiendo a los fieles de Mallorca unirse desde la oración al inicio de este viaje apostólico.