La UIB estrena un nuevo sistema de identificación de los alumnos en la Selectividad que genera dudas entre correctores

Los cerca de 5.000 estudiantes de Baleares que a partir de este martes afrontarán la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, la antigua Selectividad) se encontrarán este año con una novedad: la UIB ha implantado una nueva aplicación informática para gestionar la corrección de las pruebas. Entre los cambios que se han introducido figura la incorporación de un código numérico asociado a cada examen, que se sumará al tradicional código de barras que se lleva utilizando durante años para garantizar el anonimato de los alumnos en el proceso de corrección.

Algunos correctores consultados por este diario consideran que un número identificativo fijo, utilizado durante los distintos días de examen, podría resultar más fácil de recordar o transmitir que un código de barras y creen que ello podría debilitar las garantías de anonimato que rigen las pruebas.

Sin embargo, la UIB rechaza esta interpretación y defiende que la modificación responde únicamente a una mejora técnica vinculada a la puesta en marcha de una nueva aplicación informática y sostiene que el anonimato de los estudiantes sigue plenamente protegido.

Según explican desde la institución académica, el sistema anterior había quedado progresivamente obsoleto y la nueva herramienta permitirá mejorar la gestión de los datos y agilizar el trabajo de los correctores. La universidad subraya que cada examen contará ahora con un código de barras y un código numérico asociado, pero insiste en que "en ningún caso es posible identificar a los estudiantes", ya que los correctores no tienen acceso a sus datos personales.

"La aplicación garantiza en todo momento el anonimato del estudiante", señala la UIB. Enmarcan el cambio en una decisión adoptada por la Comisión Organizadora de la PAU, integrada por representantes de la universidad y de la conselleria de Educación.

La institución recalca además que la principal diferencia respecto al sistema anterior consiste únicamente en la incorporación de este identificador numérico adicional, manteniéndose el resto de mecanismos de anonimización de las pruebas.

La convocatoria de junio de la PAU arrancará mañana y se prolongará hasta el jueves. En total se han matriculado 4.950 estudiantes en Baleares, que realizarán los exámenes en nueve sedes distribuidas entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Entre las novedades de este año también figuran un nuevo reglamento de sanciones ante posibles fraudes y la utilización de detectores de radiofrecuencia para localizar dispositivos electrónicos no autorizados en las aulas.