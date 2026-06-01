La Tarjeta Ciudadana deja de funcionar hoy: ya es obligatorio usar la Tarjeta Única

A partir de este lunes 1 de junio, la Tarjeta Ciudadana deja de ser válida como título de transporte en Mallorca. Desde hoy, los usuarios de la EMT de Palma y del metro deberán utilizar la Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal para poder acceder al transporte público. Aunque el servicio de bus continúa siendo gratuito durante todo 2026, es obligatorio validar la tarjeta en los lectores al subir al vehículo, como parte del nuevo sistema de control de uso del transporte público.

Fin del periodo de transición y más de 175.000 nuevas tarjetas emitidas

El cambio culmina un proceso iniciado en octubre de 2025, durante el cual se han emitido más de 175.500 nuevas tarjetas, de las que unas 129.000 corresponden a usuarios que utilizaban la antigua Tarjeta Ciudadana. Con su retirada definitiva, el sistema unifica todos los servicios de transporte público de Mallorca bajo un único soporte que integra bus urbano, interurbano, tren y metro.

El saldo de la Tarjeta Ciudadana no se pierde

Las autoridades han confirmado que el dinero que los usuarios tengan aún cargado en la antigua Tarjeta Ciudadana no se perderá. A partir de hoy se activa el proceso de migración automática del saldo hacia la Tarjeta Única o la Intermodal, siempre que los datos del usuario coincidan. En la mayoría de los casos, la transferencia se realizará de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales. El objetivo es que los viajeros mantengan íntegramente el crédito disponible antes de la retirada del sistema anterior.

Cómo conseguir la Tarjeta Única

Para quienes aún no dispongan de ella, la principal oficina de emisión se encuentra en la estación Intermodal de Palma, donde desde enero se tramita la nueva tarjeta que integra todos los servicios de transporte de la isla. También se puede solicitar en la oficina de la EMT de Palma, en puntos del TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y en dependencias municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí, además de la solicitud online a través de la Sede Electrónica del Govern balear.

El proceso de emisión incluye la presentación del DNI o documento identificativo y, en caso de no figurar residencia en Mallorca, un certificado de empadronamiento reciente.

Cómo funciona la nueva tarjeta

La Tarjeta Única debe validarse al entrar en el vehículo y, en el caso del transporte interurbano o ferroviario, también al salir, ya que el sistema calcula el trayecto realizado y aplica la bonificación correspondiente. El saldo mínimo recomendado es de 5 euros, aunque el transporte público continúa siendo gratuito en Baleares durante 2026. La tarjeta no tiene caducidad y solo debe renovarse en caso de cambio de perfil del usuario, como jubilación, mayoría de edad, estudios o discapacidad.

La recarga puede realizarse en las máquinas de la estación Intermodal, a través de plataformas online del Consorcio de Transportes de Mallorca o en el caso del TIB, también en efectivo a bordo del bus con importes múltiplos de cinco euros. En la EMT, en cambio, no se realizan recargas a bordo. Con la retirada de la Tarjeta Ciudadana, Mallorca avanza hacia un sistema unificado de transporte público que integra todos los servicios bajo un mismo soporte, con el objetivo de simplificar el acceso y mejorar la gestión del uso del transporte en la isla.