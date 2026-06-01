Orgullo LGTBI
Estas son todas las actividades del Orgullo 2026 en Mallorca: Palma, Manacor, Port de Pollença y Montuïri se reparten el protagonismo
Comienzan el 6 de junio en la playa de Can Pere Antoni y acaban el 3 de julio en la Plaza de Miquel Capllonch
Ben Amics ha presentado este lunes todas las actividades que se celebrarán por el Orgullo 2026 en Mallorca. Comienzan el 6 de junio y acaban el 3 de julio. "Nos hemos volcado con toda una programación enmarcada en la Part Forana porque entendemos que es la parte a la que menos llegamos y donde las personas LGTBI necesitan más recursos", ha señalado Jan Gómez, de Ben Amics.
6 de junio en Palma
La primera actividad se celebrará este sábado en la playa de Can Pere Antoni a las 17 horas: "Voley con Vándalas". Vándalas son una Asociación Cultural, que ofrece una gran red de ocio, apoyo y amistad para mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ en Mallorca.
Del 12 al 14 en Montuïri
Del 12 al 14 de junio en Montuïri se llevará a cabo en la Casa de Colonias Puig de Sant Miquel la actividad: 'La diversidad como oportunidad: campamento joven de verano'.
19 de junio
El viernes 19 de junio a las 17 horas en la sede de Ben Amics se celebrará 'Explora el género: mercadillo de ropa de segunda mano'.
20 de junio en Manacor
En la primera actividad que se celebrará en Manacor se acogerá 'Jornada al aire libre: cuentacuentos drag y taller de percusión'.
25 de junio
En el CineCiutat se proyectará la película Maspalomas a las 20 horas y, al acabar, se producirá un coloquio.
26 junio
En la Torre del Palau de Manacor se producirá una mesa redonda 'Disidencias kilómetro cero' a las 19 horas.
27 de junio
En uno de los actos centrales del programa, Manacor acogerá la gala de Premios 'Siurell i Dimoni de Rosa 2026' a las 19:30 horas.
28 de junio
La manifestación del Orgullo se celebrará en la Plaza de España de Palma a las 19 horas.
3 julio en Port de Pollença
El 'Petit Orgull' y la Fiesta del Orgullo se celebrarán en la Plaza Miquel Caplloch en el Port de Pollença a las 19 horas y 20:30 horas, respectivamente.
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