Estas son todas las actividades del Orgullo 2026 en Mallorca: Palma, Manacor, Port de Pollença y Montuïri se reparten el protagonismo

Ben Amics ha presentado este lunes todas las actividades que se celebrarán por el Orgullo 2026 en Mallorca. Comienzan el 6 de junio y acaban el 3 de julio. "Nos hemos volcado con toda una programación enmarcada en la Part Forana porque entendemos que es la parte a la que menos llegamos y donde las personas LGTBI necesitan más recursos", ha señalado Jan Gómez, de Ben Amics.

6 de junio en Palma

La primera actividad se celebrará este sábado en la playa de Can Pere Antoni a las 17 horas: "Voley con Vándalas". Vándalas son una Asociación Cultural, que ofrece una gran red de ocio, apoyo y amistad para mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ en Mallorca.

Del 12 al 14 en Montuïri

Del 12 al 14 de junio en Montuïri se llevará a cabo en la Casa de Colonias Puig de Sant Miquel la actividad: 'La diversidad como oportunidad: campamento joven de verano'.

19 de junio

El viernes 19 de junio a las 17 horas en la sede de Ben Amics se celebrará 'Explora el género: mercadillo de ropa de segunda mano'.

20 de junio en Manacor

En la primera actividad que se celebrará en Manacor se acogerá 'Jornada al aire libre: cuentacuentos drag y taller de percusión'.

25 de junio

En el CineCiutat se proyectará la película Maspalomas a las 20 horas y, al acabar, se producirá un coloquio.

26 junio

En la Torre del Palau de Manacor se producirá una mesa redonda 'Disidencias kilómetro cero' a las 19 horas.

27 de junio

En uno de los actos centrales del programa, Manacor acogerá la gala de Premios 'Siurell i Dimoni de Rosa 2026' a las 19:30 horas.

28 de junio

La manifestación del Orgullo se celebrará en la Plaza de España de Palma a las 19 horas.

3 julio en Port de Pollença

El 'Petit Orgull' y la Fiesta del Orgullo se celebrarán en la Plaza Miquel Caplloch en el Port de Pollença a las 19 horas y 20:30 horas, respectivamente.