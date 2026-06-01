Los sanitarios de las ambulancias de Baleares convocan una huelga indefinida a partir del 29 de junio

Los trabajadores del transporte sanitario de Baleares han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 29 de junio para denunciar varios incumplimientos laborales y salariales que, según aseguran, arrastran desde hace años. La decisión ha sido adoptada por unanimidad por el comité intercentros de la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (GSAIB), integrado por los sindicatos FS-TES, USAE, CCOO, CGT, CSIF y UGT.

Antes del inicio de la huelga indefinida, los trabajadores realizarán paros parciales los días 16, 19, 24 y 26 de junio, entre las 10.00 y las 12.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas. Los sindicatos también prevén organizar concentraciones coincidiendo con estas jornadas de protesta.

La convocatoria afecta a toda la plantilla de GSAIB, empresa pública encargada del transporte sanitario urgente y no urgente en Baleares, así como de la central de emergencias y de la gestión del transporte programado.

Entre las principales reivindicaciones figuran la adaptación de toda la plantilla a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/2010, la negociación de la relación de puestos de trabajo (RPT), el pago de cantidades adeudadas y el reconocimiento de las dietas derivadas de las jornadas de 12 horas implantadas este año.

Los sindicatos denuncian que los trabajadores de GSAIB llevan ocho años pendientes de la adaptación a esta normativa, pese a que la ley establecía un plazo de siete meses para completar el proceso. También sostienen que nunca se ha negociado la RPT ni los complementos retributivos asociados.

Otro de los puntos de conflicto es la intención de convertir parte de la masa salarial en complemento de insularidad. Según el comité intercentros, una comunicación trasladada recientemente por la gerencia de GSAIB, siguiendo indicaciones de Función Pública, plantea descontar este concepto de los salarios actuales de los trabajadores. Los sindicatos consideran "inaceptable" esta medida y advierten de que ha roto las negociaciones que mantenían abiertas.

Además, denuncian el impago de sentencias judiciales, acuerdos aprobados por el Govern y reclamaciones salariales pendientes desde hace años. También reclaman que se abonen con carácter retroactivo las dietas derivadas de las jornadas de 12 horas implantadas desde el 1 de enero de este año. Según explican, el cambio obliga a los trabajadores a realizar las comidas durante la jornada sin que, hasta la fecha, hayan recibido compensación económica por ello.

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El comité intercentros ha advertido de que "el tiempo y la paciencia se acaba" y ha instado tanto a la dirección de GSAIB como al Ib-Salut y a la conselleria de Función Pública a abrir una negociación que permita evitar un conflicto que podría afectar al servicio de transporte sanitario en las cuatro islas.