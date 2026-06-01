Salud quiere contratar a más de 1.300 enfermeras y auxiliares para cubrir las vacaciones de verano en Baleares

La conselleria de Salud prevé incorporar este verano a 1.304 profesionales sanitarios para cubrir las vacaciones del personal durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En concreto, el Ib-Salut contempla la contratación de 720 enfermeras y 584 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

La mayor parte de estas incorporaciones se concentrarán en Mallorca, donde está prevista la contratación de 1.021 profesionales. De ellos, 91 reforzarán la Atención Primaria, con 70 enfermeras y 21 TCAE, mientras que los hospitales de la isla recibirán 930 profesionales adicionales: 464 enfermeras y 466 auxiliares de enfermería.

En Menorca se prevé la incorporación de 86 profesionales. La Atención Primaria contará con 39 enfermeras y 32 TCAE, mientras que los centros hospitalarios sumarán 12 enfermeras y tres auxiliares. Por su parte, Ibiza y Formentera incorporarán 175 profesionales durante la temporada estival. Los equipos de Atención Primaria se reforzarán con 44 enfermeras y siete TCAE, mientras que la Atención Hospitalaria contará con 69 enfermeras y 55 auxiliares más.

El dispositivo de verano también incluye el refuerzo del SAMU 061 Baleares, donde está prevista la incorporación de 22 enfermeras.

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Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta planificación tiene como objetivo garantizar la continuidad asistencial durante los meses de mayor actividad y, al mismo tiempo, permitir que los profesionales puedan disfrutar de sus vacaciones. En el comunicado destacan también que estas sustituciones contribuyen a "preservar el bienestar físico y emocional" de los profesionales durante el periodo estival.