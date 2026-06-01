Nuevas ayudas para la industria balear: hasta 10 millones para autónomos y pymes ante la subida de costes

El Govern de les Illes Balears ha presentado esta mañana dos tipos de ayudas para apoyar a los trabajadores autónomos y pymes que desarrollan una actividad industrial productiva en las Illes Balears. Una de ellas está destinada a compensar el coste del transporte de mercancías exportadas desde el archipiélago balear, mientras que la otra pretende compensar a los beneficiarios por la escasez de combustibles y materias primas que derivan de la crisis económica causada por la guerra de Irán.

La primera línea, que cuenta con una dotación de 2 millones de euros, sirve para subvencionar los costes de transporte, con el objetivo de exportar mercancías que estén relacionadas con empresas o centros de trabajo de Baleares, desde el pasado 28 de febrero hasta finales de 2026. En cambio, la segunda, de los 8 restantes, está destinada a paliar el incremento de los precios de combustibles (como gasolina, gasóleo o diesel), así como de otros bienes o recursos materiales vinculados a la actividad empresarial.

Para este segundo programa, que hace referencia únicamente a los costes de materias primas, podrán acogerse las empresas cuyos costes superen el 40% del total de la explotación en 2025. En esta línea, las empresas podrán solicitar ayudas para una o ambas líneas, aunque un mismo coste no podrá acogerse a más de uno de ellos. Solo podrá presentarse una solicitud por empresa beneficiaria.

El plazo para presentar las solicitudes para estas ayudas permanecerá abierto del 15 al 30 de junio de 2026. Asimismo, las subvenciones se concederán según el órden de entrada de las demandas presentadas hasta agotar la disponibilidad total de la inversión.

En cuanto al importe de estas ayudas, dependerá de la isla donde la empresa subvencionada tenga su sede social. Por ejemplo, las empresas con sede en Mallorca podrán alcanzar un máximo de 20.000 euros; mientras que las que se encuentren en Menorca e Ibiza podrán recibir hasta 22.500 euros. Finalmente, los centros de trabajo ubicados en Formentera contarán con una ayuda máxima de 25.000 euros. Cabe destacar que, en la línea correspondiente a combustibles y materias primas, el límite se aplicará a la suma de ambos conceptos.

Durante la presentación, han asistido el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; y el director general de Insustria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez. Ambos han expuesto las medidas de esta iniciativa durante una visita a la empresa Teixits Vicens, dedicada a la fabricación de tejidos y productos textiles mediterráneos. Sáenz ha señalado que "el objetivo es que estas empresas puedan seguir creciendo y creando empleo en las islas".