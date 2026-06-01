Més critica el "falso discurso de contención" del Consell tras anunciar la ley para limitar la entrada de coches: "Mallorca está más colapsada que nunca"

Més per Mallorca ha criticado este lunes el anuncio realizado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sobre el inicio de la tramitación de la normativa para limitar la entrada de vehículos en Mallorca y ha acusado al PP de haber retrasado durante años una medida que, según la formación ecosoberanista, podría no llegar a aplicarse antes del final de la legislatura.

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha asegurado que su formación recibe positivamente el paso dado por el Consell, pero ha insistido en que los populares "llegan tarde" después de haber rechazado en 2024 una proposición de ley presentada por Més para permitir la regulación de la entrada de vehículos en Mallorca.

Apesteguia ha recordado que entonces el PP argumentó que la iniciativa debía impulsarse desde el propio Consell de Mallorca y no desde el Parlament. Sin embargo, ha lamentado que desde entonces hayan transcurrido dos años de estudios y trámites sin que se haya materializado ninguna medida efectiva para reducir la presión del tráfico en la isla. "Han dejado pasar dos años y cuatro veranos sin querer limitar la entrada de coches en Mallorca", ha denunciado.

El dirigente ecosoberanista ha sostenido que el PP dispone tanto de la mayoría parlamentaria como de la mayoría en el Consell para haber impulsado antes esta regulación y ha afirmado que la falta de avances responde a una ausencia de voluntad política. Según ha señalado, el Govern y el Consell mantienen un "falso discurso de contención del crecimiento" que después no se traduce en medidas concretas para proteger la calidad de vida de los residentes.

En este sentido, ha advertido de que la aprobación definitiva de la normativa todavía deberá superar diversos trámites administrativos y parlamentarios, por lo que considera imposible que la limitación de vehículos entre en vigor este verano. Incluso ha puesto en duda que pueda aplicarse durante la actual legislatura, ya que una vez aprobada la ley será necesario desarrollar su implementación desde el Consell de Mallorca. Apesteguia ha señalado además que las experiencias de Ibiza y Menorca demuestran que la aprobación de una ley no garantiza automáticamente su puesta en marcha. "No basta con aprobar la norma, también hay que implementarla", ha remarcado.

Por su parte, la portavoz de Més per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha dado la bienvenida al anuncio realizado por la institución insular, aunque también ha insistido en que el PP ha actuado con retraso. "Bienvenido sea el PP a las propuestas de Més per Mallorca", ha afirmado, para añadir a continuación que los populares "van tarde" después de haber mantenido paralizada la iniciativa durante gran parte de la legislatura.

Perelló ha recordado que hace apenas unos meses existía un consenso para avanzar en la regulación y ha cuestionado los motivos por los que el equipo de gobierno insular decidió aplazar el proceso alegando la necesidad de seguir buscando acuerdos. Asimismo, ha deslizado dudas sobre el papel de los socios de gobierno del PP en el Consell y sobre las discrepancias que puedan existir en torno a esta medida. La representante ecosoberanista ha insistido en que Mallorca afronta una situación de saturación creciente y ha reprochado al presidente del Consell que las promesas de "desatascar Mallorca" realizadas al inicio de la legislatura no se hayan traducido todavía en resultados tangibles: "Mallorca está más colapsada que nunca".

Según Perelló, la tramitación que ahora comienza todavía deberá superar la aprobación inicial, la exposición pública, la resolución de alegaciones y posteriormente el debate parlamentario, un calendario que, a su juicio, dificulta enormemente que la regulación pueda estar operativa a corto plazo. Por ello, ha reiterado que ni este verano ni previsiblemente el próximo contarán con una limitación efectiva de la entrada de vehículos en la isla.

Pese a las críticas, tanto Apesteguia como Perelló han asegurado que Més colaborará en la tramitación de la futura norma para garantizar que el texto definitivo sirva realmente para priorizar la movilidad de los residentes y reducir la presión que soporta Mallorca durante los meses de mayor afluencia turística. La formación ha defendido que la regulación de la entrada de vehículos constituye una herramienta necesaria para proteger la calidad de vida de los mallorquines y afrontar los problemas de congestión que, según sostienen, se han agravado durante los últimos años.