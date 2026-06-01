Mallorca estrena verano meteorológico rozando los 34 grados antes de un cambio de tiempo

El verano meteorológico comienza este 1 de junio en Mallorca con ambiente estable, sol y temperaturas propias de principios de temporada alta, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio a mitad de semana: tras un martes más cálido, el miércoles llegará una bajada térmica, viento del norte y nordeste y una baja probabilidad de algún chubasco aislado.

La primera semana de junio arranca en Mallorca con predominio de cielo poco nuboso. Según la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, este lunes se esperan brumas y algún banco de niebla matinal en el sur de la isla, pero el día tenderá a ser básicamente soleado.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima de 31 grados y mínimas entre 17 y 14 grados. El viento soplará flojo y variable, tendiendo durante la tarde a componente sur, con brisas costeras en las horas centrales del día.

La Aemet apunta también que, pese a la presencia de nubes bajas, polvo o boirinas visibles a primeras horas en imágenes de satélite, el tiempo será en general estable y soleado, con máximas que en el conjunto del archipiélago se moverán entre los 27 y los 33 grados.

Máximas de 34 grados

El martes llegará el pico de calor de la semana en la isla. La previsión de AEMET para Mallorca apunta a intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas nocturnas sin grandes cambios y temperaturas diurnas en ascenso.

La máxima prevista subirá hasta los 34 grados, mientras que las mínimas se mantendrán entre 17 y 14 grados. El viento será flojo de componente sur, con brisas costeras, aunque por la noche aumentará a moderado del norte y nordeste, con algún intervalo fuerte.

En el conjunto de España, la Aemet prevé para el martes un cambio marcado por el paso de un frente por el norte peninsular y la entrada posterior de una masa de aire más fresca. En Baleares, sin embargo, todavía se esperan ascensos ligeros de temperatura antes del cambio.

Bajada de temperaturas

El tiempo dará un giro en Mallorca el miércoles. La Aemet prevé intervalos nubosos, con baja probabilidad de algún chubasco aislado en la isla, tendiendo durante la tarde a cielo poco nuboso.

Las temperaturas irán en descenso, que podrá ser localmente notable en las diurnas del norte de Mallorca. La máxima prevista bajará hasta los 28 grados, seis menos que el martes, mientras que la mínima podrá situarse en torno a los 10 grados.

El viento soplará moderado del norte y nordeste, con algún intervalo fuerte, y tenderá por la tarde a flojo variable con brisas costeras.

Una semana con calor, pero sin estabilidad total

La previsión nacional de AEMET señala que este lunes será muy caluroso en buena parte del país, aunque las temperaturas bajarán a partir del martes, con valores más propios de estas fechas. La agencia advierte, además, de que todavía existe incertidumbre, pero a finales de semana incluso podrían registrarse temperaturas más bajas de lo normal de forma pasajera en el norte y este peninsular.

Para Mallorca, la previsión oficial más detallada de los próximos días deja una idea clara: el inicio del verano meteorológico llega con sol, calor y una subida hasta los 34 grados, pero también con un giro a mitad de semana que traerá más viento, algunas nubes, posibilidad baja de chubasco aislado y un descenso térmico acusado.

Junio, julio y agosto: más calor de lo normal en Baleares

La tendencia estacional de AEMET para junio, julio y agosto apunta a un trimestre probablemente más cálido de lo normal, con mayor probabilidad en los tercios norte y este de la Península y también en Baleares.

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La agencia subraya que podrán predominar episodios de calor intenso, aunque también habrá períodos con temperaturas más suaves. En cuanto a la lluvia, AEMET indica que en muchas zonas existe mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal, aunque recuerda que el verano en España es siempre seco. Esto podría traducirse, según la agencia, en más episodios de tormenta de lo habitual, no necesariamente en un verano lluvioso.