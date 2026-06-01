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Llega una patera a Palma con ocho migrantes a bordo

La embarcación ha sido localizada esta madrugada en la playa de Can Pere Antoni

La patera localizada en la playa de Can Pere Antoni esta madrugada.

La patera localizada en la playa de Can Pere Antoni esta madrugada. / DM

EFE

La Policía Nacional ha interceptado esta madrugada a ocho migrantes de una patera en Can Pere Antoni, una playa urbana de Palma capital.

Han encontrado a los migrantes de origen magrebí sobre las 2:12 horas de la madrugada, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Esta primera patera del lunes se suma a las 17 embarcaciones de este tipo que llegaron a Baleares entre el viernes el domingo, con un total de 305 personas a bordo.

2.219 migrantes

En lo que va de año han llegado a Baleares 2.219 migrantes a bordo de 113 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.

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  • migrantes
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