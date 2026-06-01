Llega una patera a Palma con ocho migrantes a bordo
La embarcación ha sido localizada esta madrugada en la playa de Can Pere Antoni
EFE
La Policía Nacional ha interceptado esta madrugada a ocho migrantes de una patera en Can Pere Antoni, una playa urbana de Palma capital.
Han encontrado a los migrantes de origen magrebí sobre las 2:12 horas de la madrugada, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Esta primera patera del lunes se suma a las 17 embarcaciones de este tipo que llegaron a Baleares entre el viernes el domingo, con un total de 305 personas a bordo.
2.219 migrantes
En lo que va de año han llegado a Baleares 2.219 migrantes a bordo de 113 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.
Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.
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