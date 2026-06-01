Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”

Un joven estudiante mallorquín, que reside en Madrid y que es nieto de una exdiputada del Partido Popular, fue juzgado hace unos días en Palma por un delito electoral por haber llegado tarde a la constitución de su mesa electoral en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024.

El acusado reconoció que había llegado tarde a la cita electoral: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde, sobre las nueve de la mañana”. El joven subrayó que viajó aposta desde la capital española a la isla para las elecciones europeas. “Cogí un vuelo de Madrid a Palma exclusivamente para acudir a la mesa electoral”, destacó. Dos testigos que le vieron en el colegio electoral de la ciudad poco antes de que empezaran las votaciones secundaron su versión.

El fiscal solicitó para él una pena de seis meses de prisión por un delito electoral al argumentar que no compareció en la mesa que le tocaba en el momento en el que esta se constituyó. El muchacho estaba citado como suplente segundo de vocal. “No hay ningún certificado de que compareció, no hay ningún documento que corrobore su asistencia”, manifestó en sus informes el representante del ministerio público.

Mientras, el abogado defensor reclamó la libre absolución de su representado al considerar que no se cumplen los requisitos del delito. “Cogió unos billetes para venir de Madrid a Mallorca, compareció en el colegio, un testigo ha recordado que se presentó cinco o diez minutos antes de que empezaran las elecciones. No tuvo intención de eludir su obligación”, insistió el letrado.

El encausado recordó que en 2024 vivía en Madrid. “Mi tía recibió la citación para las elecciones europeas. Me avisó al día siguiente o esa misma tarde”, detalló. El estudiante reiteró que cogió unos vuelos para asistir a la mesa electoral.

El pasado 9 de junio de 2024, día de las elecciones, “llegué un poco tarde”, admitió el joven. “Saludé a mi abuela, yo era suplente, me dijeron que no hacía falta nada de mí. Me quedé tranquilo, me dijeron que me podía ir. Aproveché también para votar. Me vieron todos, me presenté a todos los de la mesa”, señaló.

“Mi abuela estaba allí, en el colegio electoral. Creo que ella llegó a las ocho de la mañana. Ella apoya a un partido y estaba allí para aconsejar. Normalmente, pasa toda la jornada en el colegio electoral”, añadió, en referencia a su función como apoderada.

“Me dijeron que no hubo ninguna incidencia al constituir la mesa. No tenía intención de eludir mi obligación como ciudadano. Yo vine exclusivamente de Madrid para acudir a la mesa electoral”, insistió el acusado.

Testigos

Un testigo que ejerció de presidente en la mesa explicó que había que estar en el colegio electoral a las ocho de la mañana. “Yo era suplente y me tocó presidir mi mesa. Recuerdo que el joven se presentó, pero llegó un poco tarde. Ya habíamos constituido la mesa. Quedaban cinco o diez minutos para empezar las elecciones. Se presentó y le di la mano”, apuntó ante la sala.

“Creo que la mesa se constituyó correctamente. Al principio, estábamos bastante perdidos. Que él llegara tarde no perjudicó en nada que yo sepa. El colegio abrió a las nueve de la mañana con normalidad”, agregó el ciudadano.

La abuela del acusado, exdiputada del PP y exconcejala de Cort, recordó lo ocurrido. “Yo he sido apoderada muchísimos años, siempre estoy. Sabía que mi nieto había venido expresamente desde Madrid para la mesa y para votar. Me sorprendió un poco que se retrasara, le vi aparecer corriendo. Había llegado la noche anterior, no sé si tuvo problemas con el bus. Llegó justito”, manifestó la testigo.

“Las mesas estaban tranquilas, su mesa estaba organizada. No acarreó ningún problema que llegara tarde. Es un colegio muy tranquilo. No todo el mundo llega a las ocho de la mañana. Tengo mucha experiencia de muchos años”, confirmó la mujer.

“Intenté llamarlo, pensé que venía en el bus. No pude conectar con él. Cuando llegó le dije corre, corre, pero es verdad que la mesa estaba ya formada. En el caso de mi nieto, no se le dio un certificado de asistencia”, reconoció la expolítica.

En el turno de la última palabra, el joven reiteró que viajó expresamente para la mesa electoral y que no hubo ninguna intención de no acudir. “Mi error fue no firmar el papel de presencialidad, pensé que no era necesario, fue un malentendido”, concluyó. El juicio quedó visto para sentencia.