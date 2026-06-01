Justicia incorporará a 13 nuevos profesionales en el Instituto de Medicina Legal de Baleares

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha anunciado que reforzará la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de cinco comunidades autónomas con 33 nuevos profesionales.

Según ha comunicado este viernes el Ministerio en una nota de prensa, Baleares es la comunidad que recibirá más refuerzos, con 13 nuevos profesionales.

Además de las Islas, los centros de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia recibirán nuevos profesionales. En total, se trata de 23 técnicos de los equipos psico-sociales, esto es, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, y diez técnicos de autopsias.

"Baleares es la comunidad que recibirá más refuerzos, con 13 nuevos profesionales. Extremadura recibirá 9, Castilla-La Mancha y Murcia 4 cada una y Castilla y León 3", ha señalado, al tiempo que ha explicado que su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.

Esta medida, continúa la nota, se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los IMLCF de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida.

"Su objetivo es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos, garantizando un servicio público eficaz, de calidad y acorde con la relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual, guarda y custodia, etc., así como en la realización de autopsias judiciales", ha concluido.

Del mismo modo, desde el Ministerio han remarcado su compromiso "con el proceso de funcionarización del personal laboral de los IMLCF", que "permitirá dotar a estos profesionales de un estatuto homogéneo, reforzar su encuadre orgánico y funcional y avanzar en la consolidación de un modelo más cohesionado y estable".