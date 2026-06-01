El jefe de la Unidad del Dolor de Son Espases, Hermann Ribera, nuevo director de Asistencia Sanitaria del Ib-Salut

El doctor Hermann Ribera Leclerc, jefe de la Unidad del Dolor de Son Espases desde 2008 y recientemente elegido presidente de la Sociedad Española del Dolor, será el nuevo director de Asistencia Sanitaria del Ib-Salut. El facultativo tiene casi tres décadas de experiencia clínica y una larga vinculación a Son Espases y al tratamiento especializado del dolor. El especialista sustituye en el cargo a Raúl Lara, que deja la dirección asistencial para reincorporarse al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital de referencia de Baleares.

Ribera es una figura conocida en el ámbito sanitario de las islas por su trayectoria vinculada al tratamiento del dolor. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, se especializó en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario de Bellvitge.

Su carrera profesional en Baleares comenzó en 1998, cuando se incorporó como facultativo especialista al Servicio de Anestesiología y Reanimación del entonces Hospital Universitario Son Dureta. Una década después asumió la jefatura de la Unidad del Dolor, responsabilidad que ha ejercido hasta ahora. Además de su actividad en la sanidad pública, Ribera ha desarrollado parte de su carrera en centros privados como la Mutua Balear y la Policlínica Miramar.

El nombramiento ha sido realizado por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, dentro de una reorganización que también supone la salida de Raúl Lara de la dirección general. Lara volverá a desempeñar su labor asistencial como especialista en Angiología y Cirugía Vascular en Son Espases.

El nuevo director de Asistencia Sanitaria también cuenta con una trayectoria en sociedades científicas. Ha presidido la Sociedad Balear del Dolor y fue secretario de la Sección del Dolor de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR). Recientemente fue elegido presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED).

En el ámbito académico, ha hecho un máster en Fisiopatología y Diagnóstico del Dolor por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene la acreditación internacional Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP), otorgada por la World Institute of Pain.