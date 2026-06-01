El Govern demora la adjudicación de un edificio del Ibavi terminado hace dos años: "Sufre graves deficiencias"

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad demora la adjudicación de seis viviendas de alquiler social en una promoción pública del Ibavi cuyas obras finalizaron en 2024.

La promoción, ubicada en el número 41 de la calle Carbussó, en el barrio de La Ribera de la Platja de Palma, ha caído en el abandono y ya muestra sus primeros síntomas de degradación, ante la indignación del vecindario, que critica abiertamente la mala gestión del dinero público en un contexto de emergencia habitacional que la promoción pretendía aliviar.

"El edificio se construyó muy rápido, pero después se abandonó. Y así lleva mucho tiempo, casi dos años", comenta una vecina, que sale del supermercado anexo a la promoción, que ni siquiera existía cuando el edificio empezó a levantarse en 2022.

Otro vecino de La Ribera que camina en la misma dirección espeta directamente al informador: "Menuda vergüenza de edificio abandonado, con la necesidad de vivienda que existe en Mallorca".

El entorno del inmueble se ha convertido en una selva de malas hierbas que traspasan la barrera exterior y escalan por la fachada tapando parte de los ventanales de la planta baja. Algunas cerraduras de puertas ya muestran rastros de óxido. Los buzones, como en los inmuebles abandonados, rebosan cartas de Endesa y Emaya dirigidas al Ibavi que nadie recoge. Y las puertas de los contadores de electricidad y agua han sido golpeadas repetidamente y forzadas.

Parte posterior del inmueble, invadido por las malas hierbas y con manchas de humedad en las fachadas / Miguel Vicens

El Govern tiene una respuesta para la demora de dos años sin adjudicar las seis viviendas de alquiler social.

"Las viviendas de esta promocion del Ibavi no están en disposición de ser entregadas debido a toda una serie de graves deficiencias que están siendo convenientemente analizadas , a través de toda la información técnica y jurídica recabada en relación con ella", justifican fuentes de la conselleria de Vivienda,Territorio y Movilidad .

"Estamos pendientes de peritaciones técnicas detalladas", añaden. "Una vez analizadas, se tomarán las medidas correspondientes para poder entregar estas viviendas con todas las garantías", subrayan.

Por su parte, la arquitecta del proyecto, Àngels Castellarnau, referente de la arquitectura bioclimática en España, que diseñó la obra con Josep Bunyesc, no se explica que la obra todavía no haya sido adjudicada, "con la falta de vivienda pública que hay en Mallorca". "Entregué el proyecto para entrar a vivir. Y desde entonces nadie me ha comentado que existiera problema alguno".

La construcción de este edificio de seis viviendas sociales en régimen de alquiler fue impulsado por el Govern del Pacto durante la pasada legislatura . Y fue el Govern del PP durante el inicio de su mandato que terminó la obra, aunque en mayo de 2024, hace más de dos años, todavía alegaba a este diario que estaba pendiente "del informe de calificación definitiva de la obra", sin apuntar ninguna posible fecha de entrega.

Dos años antes, en mayo de 2022, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, puso la primera piedra del inmueble, en el número 41 de la calle Carbussó, en el barrio de La Ribera de la Platja de Palma, en un acto en el que estuvo acompañada por el entonces alcalde de Palma, José Hila, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.

Aspecto actual del edificio del Ibavi del barrio de la Ribera, en la Playa de Palma / Miguel Vicens

La obra tuvo un presupuesto de 660.990,37 euros, con 231.041,00 financidos con fondos de la Unión Europea Netx Generatión y un plazo de ejecución de quince meses a partir de mayo de 2022, con lo que el proyecto quedó por terminar con el cambio de legislatura por el actual Govern del PP. El Consell de Mallorca también aportó al inmueble otros 108.000 euros a través de los Fondos Mitma.

Los arquitectos Àngels Castellarnau y Josep Buyesc diseñaron el pequeño inmueble como un ejemplo de arquitectura bioclimática de la que son referentes utilizando solo materiales locales.

El inmueble , como ha explicado a este diario Àngels Castellarnau, fue levantado con tierra compactada en los muros portantes y madera local, combinando en su construcción técnicas locales y sistemas pasivos para ofrecer un hábitat eficiente, saludable e integrado en el entorno.

En el inmueble los muros estructurales de tierra, de alta inercia térmica, almacenan el calor del sol en invierno, mientras que una doble piel de madera y una tercera capa vegetal de posidonia protegen el edificio en verano. Las seis viviendas de alquiler social no adjudicadas cuentan con ventilación cruzada norte-sur, luz natural y acceso a espacios intermedios que conectan el interior con el exterior.

Los arquitectos apostaron en el proyecto por materiales de proximidad y procesos sencillos y accesibles para el tejido constructivo local. La madera procede de los bosques de la Serra de Tramuntana, recuperando una tradición en desuso y contribuyendo a la gestión forestal sostenible. La tierra, extraída de una obra cercana, volvió a la construcción en un ciclo completamente natural y reversible. El proyecto quiso manifestar que una arquitectura que reduce el impacto ambiental es posible. Pero el inmueble público lleva dos años esperando su estreno y sus primeros inquilinos.