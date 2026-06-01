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El Govern abonará en junio los atrasos salariales del 2% a funcionarios de la CAIB por el recorte en 2020

e este modo se dará cumplimiento al acuerdo alcanzado en mayo del año pasado entre UGT y el Ejecutivo autonómico para devolver las cantidades adeudadas

El secretario general de Servicios Públicos del sindicato, Miquel Ángel Romero, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

El secretario general de Servicios Públicos del sindicato, Miquel Ángel Romero, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. / UGT

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EP

Palma

El Govern abonará en la nómina de este mes de junio el recorte salarial del dos por ciento al personal público de la Comunidad Autónoma en 2020. Así lo ha destacado UGT este lunes en un comunicado, tras una reunión del secretario general de Servicios Públicos del sindicato, Miquel Ángel Romero, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

De este modo se dará cumplimiento al acuerdo alcanzado en mayo del año pasado entre este sindicato y el Ejecutivo autonómico para devolver las cantidades adeudadas. En este sentido, Romero ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que "se pone punto y final" a un conflicto generado la pasada legislatura por los recortes salariales de 2020 y 2021 que se ha prolongado durante años y que afectó a miles de empleados públicos de Baleares.

"Se cumple un compromiso adquirido y se hace justicia con quienes sostuvieron los servicios públicos con esfuerzo profesional y personal en momentos especialmente difíciles por los efectos de la pandemia", ha dicho. Según el representante sindical, "hoy se cierra definitivamente una etapa que nunca debió producirse". "Demostramos que la perseverancia sindical, la negociación y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras dan resultados", ha subrayado.

Así, ha señalado que UGT fue "el único sindicato" que interpuso una demanda judicial contra el recorte de las subidas salariales del 2 por ciento de 2020, además de las del 0,9 por ciento de 2021, y defendió la "restitución íntegra de las retribuciones sustraídas al personal público". La recuperación de las cantidades correspondientes a 2021 se produjo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, mientras que la devolución del 2 por ciento correspondiente a 2020 quedó garantizada mediante el acuerdo alcanzado entre UGT y el Govern al inicio de la legislatura.

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