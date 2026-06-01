Giro en el conflicto del 0-3: los sindicatos aplazan la huelga general en Baleares por "amenazas" burocráticas

El conflicto laboral de la Educación Infantil de 0 a 3 años en Baleares ha sufrido un vuelco inesperado a escasas horas de su jornada clave. Los sindicatos CCOO, UGT y STEI, junto al colectivo Xarxa 0-3, han anunciado la decisión de posponer el paro general que estaba previsto para este martes, 2 de junio.

La desconvocatoria de los paros llega en un momento de tensión, tras meses de protestas contra la precariedad salarial, la brecha retributiva y las elevadas ratios en las escoletes. Según las organizaciones sociales, la marcha atrás en la huelga no se debe a un acercamiento real con las patronales ni con el Govern, sino a "un movimiento administrativo de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social que buscaba tumbar" la jornada por cuestiones de forma. Sin embargo, el malestar es tan profundo que el sector ha decidido no quedarse de brazos cruzados: aunque las trabajadoras acudirán a sus puestos, las movilizaciones en la calle se mantienen intactas para este martes.

"Maniobra de despacho"

La representación de los trabajadores ha calificado la notificación enviada por el departamento que dirige Catalina Cabrer como una "maniobra de despacho a última hora". En nota de prensa, señalan que el Ejecutivo autonómico alegó un supuesto defecto de forma en la tramitación del paro ante el Tribunal de Arbitraje de las Islas Baleares (TAMIB), un argumento que los sindicatos interpretan como una estrategia para "intentar atemorizar al sector ante el éxito inminente de una convocatoria histórica".

Desde el comité de huelga muestran su indignación por los tiempos de la administración, criticando que la Conselleria "disponía de toda la documentación desde hacía diez días sin haber manifestado ninguna objeción previa". De hecho, relatan que los servicios mínimos ya habían sido pactados con la Conselleria de Educación y publicados oficialmente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), lo que a ojos del sector daba plena legalidad a la convocatoria. Los sindicatos acusan directamente a la consellera de usar la burocracia "como mordaza" para infundir miedo a posibles consecuencias disciplinarias entre el personal si secundaban el paro.

Protestas

A pesar de que el personal de los centros no podrá suspender su actividad laboral por el riesgo de sanción jurídica, la Xarxa 0-3 y las centrales sindicales han hecho un llamamiento a visibilizar la indignación del sector manteniendo el calendario de protestas en la calle fijado para este martes.

De este modo, la presión se trasladará a la vía pública con las dos grandes citas previstas. Por la mañana, a las 9:30 horas, se llevará a cabo la concentración frente a las puertas del Parlament balear para denunciar el "bloqueo" institucional. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, las calles de Palma acogerán la gran manifestación del sector, que arrancará desde la plaza de España y concluirá ante el Ayuntamiento de Palma para escenificar que las reivindicaciones de las educadoras siguen completamente vivas.

Los sindicatos advierten que "el conflicto no se detiene" y que la suspensión de los paros responde únicamente a una medida de "estricta responsabilidad organizativa" para garantizar la protección jurídica de todas las educadoras. El objetivo del sector -sostienen- es subsanar el trámite administrativo de manera inmediata para volver a registrar la huelga con total seguridad legal.

"Volveremos a convocar este mismo mes de junio y el clamor del 0-3 será aún más fuerte", han avisado los portavoces de la protesta. La hoja de ruta de los trabajadores se mantiene firme sobre dos ejes transversales que consideran irrenunciables: la creación de un Convenio Autonómico de Infantil que acabe con la temporalidad y la disparidad de las tablas salariales, y un nuevo Decreto de Mínimos que permita rebajar unas ratios que actualmente "hacen imposible una atención pedagógica de calidad".

La Xarxa 0-3 y los sindicatos han querido enviar también un mensaje de firmeza tanto al Govern como a las patronales CECEIB y PIMEM ante las próximas citas negociadoras. Advierten que no asistirán a ningún encuentro donde se pretenda parcelar o dividir al colectivo, reafirmando la unidad total entre la red pública y la privada.

Con el lema "¡0-3 es un ciclo educativo, no guardamos!", el personal de las escoletes deja claro que el aplazamiento de los paros es solo una pausa técnica para blindar legalmente a las plantillas frente a una Administración a la que acusan de ponerse del lado empresarial. La tensión, lejos de relajarse, se traslada mañana a las calles y la próxima semana a los despachos con la firme promesa de un nuevo calendario de huelga inminente.