Educación se compromete a asumir la equiparación salarial del sector 0-3 de la concertada si patronal y sindicatos pactan

La Conselleria de Educación y Universidades ha anunciado este lunes su disposición a aportar los recursos económicos necesarios para que el personal de la etapa educativa de 0 a 3 años, actualmente en condiciones desfavorables, pueda percibir a partir del curso 2026-2027 unas retribuciones equiparadas a las del 'convenio 7' de la enseñanza concertada. El conseller Antoni Vera ha condicionado la aplicación de esta medida a que las patronales y los sindicatos alcancen un acuerdo definitivo en las tablas salariales, ya que el Ejecutivo autonómico -ha insistido- "carece de competencias ejecutivas directas sobre dicho marco laboral".

Esta propuesta técnica busca actualizar los módulos de los conciertos de los centros no integrados (aquellos que solo disponen de aulas de 0-3 o 0-6 años). Según ha detallado Vera, las empleadas de estos centros se rigen por el convenio estatal 13, lo que genera una brecha retributiva importante respecto a sus homólogas de la concertada integrada. El conseller ha calificado de "injusto" que este colectivo perciba salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional por realizar el mismo trabajo y ha instado a los agentes sociales a aprovechar esta financiación para cerrar el conflicto a partir de septiembre.

Nueva regulación y bajada de ratios

Además de la vertiente salarial, Vera ha añadido que Educación trabaja junto a la mesa sectorial y la Xarxa 0-3 en la elaboración de un borrador de orden específica para regular los comedores en la etapa 0-3, una actividad que hasta ahora no disponía de normativa propia. Entre las mejoras previstas destaca la reducción de las ratios en el comedor. La previsión es que esta nueva orden entre en vigor durante el curso 2026/27.

Una vez aprobada esta orden de escoletes, el Govern iniciará los trámites para revisar el Decret de Mínims vigente. El conseller Vera ha señalado que la actual normativa "no responde a la realidad ni a las necesidades pedagógicas de una etapa educativa tan sensible". El calendario fijado por la administración autonómica prevé que el nuevo decreto de mínimos esté implantado de cara al curso 2027-2028, previa negociación y consenso parlamentario.

Traspaso de la gestión municipal

El tercer eje de la reforma se centra en la gobernanza de los centros de titularidad pública. La mesa del 0-3 ha acordado la redacción de un informe técnico detallado sobre la situación de la gestión de las escoletes que actualmente dependen de los ayuntamientos y de los Consells Insulars.

Este análisis -ha matizado Vera- servirá como documento base para planificar el futuro traspaso de la gestión de estos centros de Educación Infantil directamente a la Conselleria de Educación y Universidades. El proceso, que se articulará mediante un calendario consensuado en sede parlamentaria, contempla asimismo la ampliación de la gratuidad en toda la red de este ciclo formativo.

Aplazamiento de la huelga

El anuncio institucional coincide con un momento de tensión laboral en el sector. Los sindicatos CCOO, UGT, STEI y la Xarxa 0-3 han pospuesto este lunes la huelga general que estaba convocada para este martes debido a lo que consideran una "maniobra burocrática" de la Conselleria de Trabajo, que alegó un defecto de forma en la tramitación ante el Tribunal de Arbitraje (TAMIB).

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Preguntado por las acusaciones de los sindicatos, que tachan el movimiento de "mordaza", el conseller ha defendido la actuación de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, asegurando que "los técnicos han seguido los plazos y controles documentales habituales en cualquier convocatoria de paro". Los sindicatos, por su parte, mantienen las movilizaciones en la calle previstas en Palma para mañana día 2 de junio y anuncian que registrarán una nueva convocatoria de huelga legal para este mismo mes de junio.