Salud
Detienen a una mujer por agredir a un sanitario en un centro de Palma
Presuntamente, la denunciada golpeó en la cara al sanitario
La Policía Nacional ha arrestado a una mujer por, supuestamente, agredir, amenazar a insultar a un sanitario por un desencuentro en una consulta de un centro médico de Palma.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando los agentes recibieron el aviso de un facultativo de un centro medico que denunció haber sido agredido por una paciente.
En una nota de prensa, la Policía Nacional indica que en la denuncia el facultativo manifestó que, tras informar a la presunta agresora sobre la coberturas sociales a las que podía acogerse, esta mostró su «total desacuerdo», por lo que empezó a proferir insultos y amenazas contra él.
Tras esto, la mujer saltó de la silla y se abalanzó sobre el sanitario para golpearle y arañárle en el rostro y los brazos.
El sanitario pudo zafarse de la mujer y solicitó la asistencia del personal de seguridad del centro médico. En ese momento, la presunta autora del incidente aprovechó para abandonar el lugar a la carrera.
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