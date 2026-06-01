El gran comercio de Mallorca iniciará las rebajas el 26 de junio con el pequeño a la contra

Las rebajas de verano que el comercio mallorquín va a iniciar en el plazo de un mes van a venir marcadas nuevamente por la polémica en torno a la fecha en la que deben de dar comienzo, aunque este año se perfila con una novedad generada por un grupo de empresarios con establecimientos en el centro de Palma y que han acordado jugar a contracorriente y aplazar la aplicación de descuentos hasta el 6 de julio, frente a la pretensión de las grandes marcas y franquicias de dar el pistoletazo de salida entre el 25 y el 26 de junio.

Como en los últimos años, las grandes marcas han decidido romper la tradición que fijaba el comienzo de las rebajas estivales el 1 de julio, y se apunta ya que empresas como El Corte Inglés o Inditex iniciarán sus ofertas entre el 25 y el 26 de junio en sus tiendas físicas, es decir, cuando todavía no ha transcurrido ni una semana desde el inicio del verano (se producirá el día 21).

El argumento esgrimido es que se trata de una campaña que se activa con carácter estatal, y que en un mercado donde las compras se pueden realizar por vía digital no tiene ningún sentido aplicar descuentos en todo el país con la excepción de Baleares.

La campaña estival es fundamental para el comercio mallorquín / G. Bosch

Además, se recuerda que hay franquicias que avanzan todavía más el comienzo de esta campaña, hasta el punto de pronosticar que algunas colgarán el cartel de rebajas en torno al 19 y 20 de junio, todavía en primavera.

Rebelión de los pequeños

La diferencia de este año radica en que un grupo de empresarios locales con establecimientos en el centro de Palma han decidido rebelarse contra esta práctica y han acordado no ofrecer descuentos hasta el día 6 de julio, con una demora de unos 10 días frente a las grandes firmas.

Este grupo lo forman principalmente tiendas de moda especializadas en la clientela masculina, aunque se está haciendo un llamamiento a que se sumen otras a esta prueba piloto que se quiere poner en marcha.

El presidente de la asociación de comerciantes de Jaume II, Pedro Mesquida, que es uno de los impulsores de esta iniciativa, subraya que no tiene el menor sentido iniciar la aplicación de descuentos cuando el verano apenas a comenzado, viéndose obligados a reducir el margen de beneficio precisamente cuando la demanda se dispara por la llegada masiva de visitantes.

Pedro Mesquida, presidente de la asociación de Jaume II / DM

En su opinión, el hecho de adelantar tanto la aplicación de descuentos hace un enorme daño a un sector que además no se ha visto beneficiado por el boom de consumo registrado al salir de la pandemia que sí alcanzó a actividades como la restauración o la hotelería.

Eso explica también que el acuerdo alcanzado por este grupo de comerciantes locales incluye respetar la fecha del 7 de enero para el comienzo de las rebajas de invierno.

El objetivo es mantener el margen de beneficio normal durante el mayor número de días posible con turistas en la calle (los descuentos que se aplican en rebajas para el producto de temporada suelen ser del 10% al 20%), y se recuerda que el mayor volumen de ventas de produce durante julio y agosto.

La pretensión de los citados comerciantes del centro de Palma de esperar al 6 de julio es observada con un cierto escepticismo desde las grandes firmas, al recordar que el mayor volumen de ventas de esta campaña se produce precisamente durante sus dos primeras semanas, que es aproximadamente el plazo que se daría de ventaja a estas últimas a la hora de ofrecer sus descuentos.

Clave para Baleares

Las tensiones entre el gran y el pequeño comercio de la isla a la hora de fijar el inicio de las rebajas estivales se explica porque a diferencia de la mayoría de las provincias españolas, en las que la campaña clave es la navideña (diciembre), en Baleares, como en Málaga o Alicante, la intensa presencia de turistas y su consumo hacen que las ventas que se registran en verano sean fundamentales para la subsistencia de muchos establecimientos.