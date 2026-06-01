Calendario de la PAU 2026 en Mallorca: horarios de todos los exámenes del 2, 3 y 4 de junio
La UIB ya ha publicado las fechas y horas exactas de todas las pruebas de la Selectividad 2026, que se celebra los días 2, 3 y 4 de junio.
Consulta cuándo es cada prueba y qué día se publican las notas.
La PAU 2026 en Mallorca ya tiene calendario oficial. La Universitat de les Illes Balears ha fijado las fechas y horas de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad, una cita clave para miles de estudiantes que se preparan para la antigua Selectividad.
La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026.
Tres días de exámenes en Mallorca
El calendario se organiza en tres jornadas, con pruebas por la mañana y por la tarde. El primer día comenzará con la entrada a las aulas a las 8.30 horas, mientras que el segundo y el tercer día la entrada será a las 8.50 horas.
El primer examen de la PAU en Mallorca será Lengua Castellana y Literatura II, previsto a las 9.00 horas del primer día. Después, a las 11.30 horas, será el turno de Historia de España.
Por la tarde, a las 15.15 horas, se examinarán los alumnos de Fundamentos Artísticos, Historia de la Música y de la Danza y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. A las 17.30 horas será el turno de Biología, Latín II y Técnicas de Expresión Graficoplásticas.
Segundo día: catalán, filosofía, física y química
El segundo día de la PAU 2026 arrancará a las 9.00 horas con los exámenes de Diseño, Geografía y Química. Tras el descanso, a las 11.30 horas, se celebrará la prueba de Lengua Catalana y Literatura II.
La sesión de tarde comenzará a las 15.15 horas con Historia de la Filosofía. Más tarde, a las 17.30 horas, se realizarán los exámenes de Cor y Técnica Vocal II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física y Literatura Dramática.
Tercer día: inglés, matemáticas y materias específicas
El tercer día de exámenes comenzará a las 9.00 horas con Análisis Musical II, Ciencias Generales, Griego II y Matemáticas II.
A media mañana, a las 11.30 horas, se celebrará el examen de Inglés, una de las pruebas más esperadas por los estudiantes de la Selectividad en Mallorca.
Por la tarde, a las 15.15 horas, será el turno de Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Movimientos Culturales y Artísticos y las segundas lenguas extranjeras: Alemán, Francés, Italiano y Portugués.
La última franja de la PAU 2026 está prevista a las 17.30 horas, con los exámenes de Dibujo Artístico II, Geología y Ciencias Ambientales, Historia del Arte y Tecnología e Ingeniería II.
Qué pasa si coinciden dos exámenes
La UIB también recuerda que, cuando haya una coincidencia de horario entre varias materias, se comunicará oportunamente a la persona afectada. Es decir, los estudiantes que tengan dos pruebas programadas a la misma hora deberán esperar las instrucciones oficiales para saber cómo se resolverá su caso.
Horarios completos
Cuándo salen las notas de la Selectividad 2026
Tras los exámenes, los estudiantes quedarán a la espera de los resultados. Según la información publicada porl a Universitat de les Illes Balears, las notas provisionales de la Selectividad 2026 se publicarán el 10 de junio a partir de las 15.00 horas.
Después se abrirán varios plazos importantes:
- Del 11 al 13 de junio: solicitud de revisión de exámenes.
- 15 de junio: obtención de resultados definitivos para quienes no pidan revisión.
- 22 de junio: publicación de los resultados de revisión.
- 22 de junio a las 13.00 horas: obtención de resultados definitivos para quienes sí hayan pedido revisión.
- La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
- Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
- Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
- Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”
- La diferencia entre los colegios de Mallorca públicos y de pago en los viajes de estudio: capitales europeas o ciudades españolas
- Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros de Baleares: «Nuestros hijos tienen la percepción de que no hay futuro, y hay más que nunca»