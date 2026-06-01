Calendario de la PAU 2026 en Mallorca: horarios de todos los exámenes del 2, 3 y 4 de junio

La PAU 2026 en Mallorca ya tiene calendario oficial. La Universitat de les Illes Balears ha fijado las fechas y horas de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad, una cita clave para miles de estudiantes que se preparan para la antigua Selectividad.

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026.

Tres días de exámenes en Mallorca

El calendario se organiza en tres jornadas, con pruebas por la mañana y por la tarde. El primer día comenzará con la entrada a las aulas a las 8.30 horas, mientras que el segundo y el tercer día la entrada será a las 8.50 horas.

El primer examen de la PAU en Mallorca será Lengua Castellana y Literatura II, previsto a las 9.00 horas del primer día. Después, a las 11.30 horas, será el turno de Historia de España.

Por la tarde, a las 15.15 horas, se examinarán los alumnos de Fundamentos Artísticos, Historia de la Música y de la Danza y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. A las 17.30 horas será el turno de Biología, Latín II y Técnicas de Expresión Graficoplásticas.

Segundo día: catalán, filosofía, física y química

El segundo día de la PAU 2026 arrancará a las 9.00 horas con los exámenes de Diseño, Geografía y Química. Tras el descanso, a las 11.30 horas, se celebrará la prueba de Lengua Catalana y Literatura II.

La sesión de tarde comenzará a las 15.15 horas con Historia de la Filosofía. Más tarde, a las 17.30 horas, se realizarán los exámenes de Cor y Técnica Vocal II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física y Literatura Dramática.

Tercer día: inglés, matemáticas y materias específicas

El tercer día de exámenes comenzará a las 9.00 horas con Análisis Musical II, Ciencias Generales, Griego II y Matemáticas II.

A media mañana, a las 11.30 horas, se celebrará el examen de Inglés, una de las pruebas más esperadas por los estudiantes de la Selectividad en Mallorca.

Por la tarde, a las 15.15 horas, será el turno de Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Movimientos Culturales y Artísticos y las segundas lenguas extranjeras: Alemán, Francés, Italiano y Portugués.

La última franja de la PAU 2026 está prevista a las 17.30 horas, con los exámenes de Dibujo Artístico II, Geología y Ciencias Ambientales, Historia del Arte y Tecnología e Ingeniería II.

Qué pasa si coinciden dos exámenes

La UIB también recuerda que, cuando haya una coincidencia de horario entre varias materias, se comunicará oportunamente a la persona afectada. Es decir, los estudiantes que tengan dos pruebas programadas a la misma hora deberán esperar las instrucciones oficiales para saber cómo se resolverá su caso.

Horarios completos

Gráfico que muestra datos del 2 de junio.

Gráfico que muestra datos del 3 de junio.

Gráfico que muestra datos del 4 de junio.

Cuándo salen las notas de la Selectividad 2026

Tras los exámenes, los estudiantes quedarán a la espera de los resultados. Según la información publicada porl a Universitat de les Illes Balears, las notas provisionales de la Selectividad 2026 se publicarán el 10 de junio a partir de las 15.00 horas.

Después se abrirán varios plazos importantes:

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