Baleares lidera la ocupación en turismo rural en abril con el 48,7%
Baleares ha alcanzado el mayor grado de ocupación de España en los alojamientos de turismo rural, con el 48,7 %.
Por zonas turísticas, la isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con 112.187 pernoctaciones, también ha alcanzado la mayor ocupación, con el 49,3 % de las plazas ofertadas.
Castilla y León lideró el turismo rural en abril en el conjunto autonómico con 172.000 pernoctaciones, el 7,5 % más que en el mismo mes del 2025, con el empuje de la Semana Santa, que este 2026 se repartió entre marzo y abril, y frente a la caída nacional del 1,3 %.
El dato es mejor que el de marzo, cuando los alojamientos rurales de Castilla y León sumaron 107.000 pernoctaciones, un 2,5 % más que en el mismo mes del 2025. En el 2025 la Semana Santa fue sólo en abril.
Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el conjunto de alojamientos de turismo rural autonómicos, las pernoctaciones bajaron ese 1,3 % en abril respecto al mismo mes de 2025; con un descenso en las de las de los residentes bajaron del 1,8 % y del 0,1 en las de no residentes.
Se ocuparon el 20,6 % de las plazas, un 2,7 % menos que en abril de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 37,5 %, con aumento anual del 3,1 %
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