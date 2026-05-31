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Mallorca suma 1.244 plazas turísticas nuevas durante el mandato del PP

En tres años se han abierto en la isla 51 establecimientos de alquiler vacacional y 30 de carácter clásico como hoteles o agroturismos

El PSIB denuncia la fracasada «política de contención turística» del Govern.

El PSIB denuncia la fracasada «política de contención turística» del Govern. / B. Ramón

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

Durante los tres primeros años del mandato de Marga Prohens al frente del Govern balear se han abierto en Mallorca 81 nuevos establecimientos turísticos con una capacidad de 1.244 plazas, según los datos del censo de estas instalaciones del Consell Insular, lo que según el diputado del PSIB y profesor de Economía Aplicada de la UIB, Llorenç Pou, demuestra que la política de contención de la que habla el Ejecutivo autonómico «tiene fugas» y es en realidad inexistente, aunque no oculta que la autorización de algunas de estas instalaciones puede proceder de la legislatura anterior.

Pou recuerda además que, una vez levantada la moratoria por parte del Govern, el Consell está abriendo en estos momentos 1.500 plazas más, a lo que se suma la posibilidad de adquirir las que están en manos privadas pero se mantienen inoperativas.

Tipología

El censo de establecimientos turísticos del Consell de Mallorca desvela que desde que se inició la actual legislatura y hasta marzo de este año se ha registrado en la isla la apertura de 51 establecimientos de alquiler vacacional que suman un total de 300 plazas.

A esa categoría hay que sumar siete nuevas instalaciones hoteleras con 265 plazas; 11 agroturismos, con 164; un establecimiento de hospedería con 290; dos apartamentos turísticos con 79; y nueve instalaciones de turismo interior con 146 plazas. Este segundo grupo, de carácter ‘clásico’, agrupa a tres de cada cuatro nuevas plazas.

El diputado socialista subraya que con una ratio de 32 turistas al año por cada plaza, el resultado es que Mallorca ha aumentado durante el citado periodo su capacidad para poder dar cabida a 39.808 visitantes más.

Llorenç Pou, diputado del PSIB

Llorenç Pou, diputado del PSIB / PSIB

Si se analiza este crecimiento por municipios, en Palma aparece la apertura de diez nuevos establecimientos turísticos, de los que dos corresponden a la categoría de hoteles de cinco estrellas. En esta población priman las instalaciones hoteleras y los apartamentos

Le siguen Manacor y Pollença, con siete nuevas instalaciones en cada caso, y en ambos con un peso importante de las estancias turísticas en viviendas. A continuación se encuentra Alcúdia, con cinco aperturas dedicadas a las estancias en viviendas.

Con cuatro nuevos establecimientos durante esos tres años se encuentran Felanitx y Sóller, mientras que con tres se pueden citar los casos de Artà, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Ses Salines, Campos, y Maria de la Salut.

Otros crecimientos

Llorenç Pou insiste en que estas 1.244 plazas no incluyan las 1.500 que en estos momentos está sacando al mercado el Consell de Mallorca, de ahí la denuncia de que la política de contención de la que ha hecho gala el Ejecutivo de Marga Prohens no está siendo real, y que Mallorca no ha dejado de elevar su capacidad para atraer a más visitantes pese a las tensiones que se están generando debido a las situaciones de saturación que se viven en algunos puntos de la isla.

Recuerda que hay dos vías para generar nuevos establecimientos. La primera es consiguiendo plazas a través de la Administración, en la que se enmarcan esas 1.500 plazas del Consell.

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La segunda es adquirirlas en el mercado privado, y sobre este punto el diputado socialista recuerda el informe que él mismo elaboró recientemente en el que cifra en 38.000 las plazas que se mantienen inactivas en Baleares y que, en el caso de ser adquiridas para abrir nuevas instalaciones turísticas, podrían aportar 1,2 millones más de visitantes al año al archipiélago.

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