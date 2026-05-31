Un profesor de la UIB denuncia el polémico cartel del aeropuerto de Palma que asocia Mallorca con el turismo de excesos

La ciudadanía ya se mueve para retirar el polémico cartel publicitario instalado en el aeropuerto de Palma que asocia Mallorca con el turismo de exceso. Luego de que Aena haga oídos sordos a las peticiones del Govern balear para eliminar la lona, el profesor de Economía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jordi Cubain, se ha puesto manos a la obra y ha presentado una reclamación ante el ente de autorregulación publicitaria Autocontrol la que solicita la eliminación de la campaña.

El Jurado de Autocontrol es un organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria. También es la primera entidad privada acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios por el Gobierno español y forma parte del listado unificado de entidades acreditadas de la Comisión Europea.

El anuncio, situado en la fachada del aparcamiento del aeropuerto, ha generado polémica al asociar Mallorca con el turismo de excesos. El lema, escrito en alemán, dice: «Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen»(«Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca»), una frase que ha levantado una gran polvareda entre la población de la isla.

En su escrito, Cubain sostiene que la campaña podría vulnerar los principios de responsabilidad social recogidos en el Código de Conducta Publicitaria, al vincular la imagen de la isla con comportamientos asociados a la desinhibición vacacional y a estereotipos negativos del destino turístico.

Desenfreno

El texto señala que, aunque la publicidad no contiene mensajes explícitamente ilícitos, «utiliza como recurso creativo una narrativa ampliamente asociada a la excepcionalidad, el desenfreno y la suspensión temporal de normas sociales».

Asimismo, añade que este tipo de mensajes contribuyen a la construcción de «imaginarios colectivos» sobre el destino y pueden resultar perjudiciales para la imagen de la isla, especialmente en un contexto de creciente sensibilidad social ante los efectos de la masificación turística.

El documento también subraya que la interpretación del anuncio ha generado un amplio debate social y mediático, lo que, según el reclamante, refuerza la necesidad de valorar no solo el contenido literal del mensaje, sino también su impacto social.

La reclamación de Cubain solicita al Jurado de la Publicidad que evalúe la adecuación de la campaña a los principios de responsabilidad social y buena fe publicitaria, y que se pronuncie sobre su posible retirada o modificación.