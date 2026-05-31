Mallorca ya duerme con calor: primeras noches tropicales antes del verano

Mallorca llega este lunes al inicio del verano meteorológico con una sensación clara: el verano ya había llamado a la puerta antes de tiempo. El final de mayo ha dejado en la isla temperaturas más propias de julio que de primavera y, además, las primeras noches tropicales del año en varios puntos.

Una noche tropical se produce cuando la temperatura mínima no baja de los 20 grados. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido estos últimos días en zonas de Mallorca y Baleares, con registros por encima de ese umbral en puntos como Petra, Capdepera, Bunyola, Banyalbufar, Llucmajor, Artà y Cabrera, según la información meteorológica publicada en plena recta final de mayo.

Dormir con calor antes de junio

El dato llama la atención porque llega antes incluso de que empiece oficialmente el verano meteorológico, que arranca este lunes 1 de junio y se prolonga durante los meses de junio, julio y agosto. El verano astronómico, en cambio, no llegará hasta más adelante, pero en Mallorca la sensación térmica ya se ha adelantado.

El episodio cálido de los últimos días ha dejado máximas muy elevadas para la época, especialmente en el interior de la isla. Localidades como Inca, Porreres, Llucmajor, Sineu o Santa Maria del Camí han vivido jornadas plenamente veraniegas, con termómetros en torno a los 30 grados o incluso por encima.

Calor en Mallorca / B. Ramon

¿Se repetirán las noches tropicales esta semana?

La previsión apunta ahora a una cierta contención de las mínimas, por lo que no se espera que las noches tropicales sean generalizadas en toda Mallorca durante los próximos días. Las temperaturas nocturnas previstas para la isla se moverán, en conjunto, entre los 15 y los 19 grados en buena parte de la semana.

Aun así, el riesgo de noches tropicales puntuales no desaparece. Las zonas costeras, urbanas o especialmente resguardadas pueden seguir quedándose cerca de los 20 grados durante la madrugada, sobre todo si se mantiene la humedad y el viento no ayuda a refrescar el ambiente.

Un aviso de lo que viene

El adelanto del calor no significa que ya no pueda haber cambios de tiempo, bajadas térmicas o incluso algún episodio de inestabilidad durante junio. Pero sí deja una señal clara: Mallorca entra en el verano meteorológico con el calor ya instalado y con noches que, en algunos puntos, han empezado a parecerse demasiado pronto a las de pleno verano.

Los próximos días serán clave para ver si este episodio queda como un aviso aislado de final de mayo o si junio arranca confirmando una tendencia cada vez más habitual: veranos que empiezan antes, noches más cálidas y menos margen para refrescar después de la puesta de sol.