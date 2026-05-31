Lola López- Muelas, abogada de familia: “Los casos de sustracciones internacionales de menores son muy frecuentes en Mallorca”

Experta en derecho de familia nacional e internacional y con más de 30 años de ejercicio, Lola López- Muelas Vicente, natural de Murcia, preside desde 2024 la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). El pasado jueves inauguró en Palma el congreso que reunió a prestigiosos magistrados y letrados, celebrado en el Colegio de Abogados de Baleares, donde se abordó el problema de la vivienda en parejas divorciadas y los retrasos en la Justicia con los nuevos Tribunales de Instancia, entre otras cuestiones.

Baleares, junto con Canarias, históricamente lidera la tasa de disoluciones matrimoniales en España. ¿A qué cree que se debe?

Por lógica, puedo pensar, que aquí recibís muchísima gente de distintos países y hay muchos más matrimonios mixtos que en otras comunidades. Habría que analizar también si todos esos divorcios y disoluciones se producen entre personas de la misma nacionalidad o matrimonios mixtos. Yo entiendo que, por todo el turismo que hay en las islas, aquí se dan con más frecuencia sustracciones internacionales de menores y divorcios internacionales.

¿En Mallorca hay más casos de sustracción de menores que en otros territorios?

Sí, aquí se suele dar con más frecuencia que quizá en cualquier otra comunidad. Por ejemplo, en el norte de España raramente yo he llevado algún caso. En Galicia no suele ser habitual una sustracción internacional. Sin embargo, en Baleares y Canarias, y sobre todo en Mallorca, he llevado varios casos y se da con mucha más frecuencia. De hecho, aquí los jueces están mucho más acostumbrados a tratar este tipo de casos que en otras comunidades, precisamente por la afluencia que hay de personas de distintas nacionalidades, de matrimonios mixtos, personas que vienen a veranear en vacaciones y se traen aquí a los niños de otro país y los retienen y no regresan a sus países. Eso es lo que más se da, una retención ilícita.

¿Cuál es el patrón más habitual que se da en la isla?

Lo que más se da en Mallorca es que vienen aquí en vacaciones y retienen a los niños. Eso es una sustracción internacional, una retención ilícita, que significa que los niños han venido con consentimiento del otro progenitor, pero luego no devuelven a los menores. Se suele dar mucho aquí.

¿Y quién protagoniza más esa retención ilícita, el padre o la madre?

Voy a ser muy franca. Por mucho que me duela, ahora son más mujeres. Realmente, cuando se inició el Convenio de La Haya había más hombres sustractores. Sin embargo, ahora el porcentaje es mucho mayor de mujeres que sustraen a los niños. Es así.

Cuando una pareja se separa o divorcia, ¿siempre hay uno de los dos que gana?

Yo creo que no. Creo que los dos pueden ganar o los dos pueden perder. Realmente, no hay un ganador ni un vencedor. Esa idea sinceramente pienso que se tiene que destruir. Y, sobre todo, los abogados de familia tratamos siempre de que no haya un vencedor sobre otro. Lo que tratamos siempre es buscar el mayor beneficio de los niños, porque es lo primero que hay que proteger. Y, luego, por supuesto, cuando defendemos los intereses de nuestros clientes, que salgan lo mejor parados posible de acuerdo a su situación.

¿Los niños son una prioridad?

Un buen abogado de familia siempre busca, ante todo, los menores y siempre trata de protegerlos. Luego, es verdad que en algunas situaciones hay progenitores que luchan por determinadas cuestiones que a lo mejor ni van a favorecer a los hijos y van a destruir todavía más la relación y eso es lo que hay que tratar de evitar, esa lucha, ese enconamiento que hay por ganar. Por ejemplo, luchar por la custodia por conseguir una vivienda cuando lo que hay que buscar, sobre todo, es armonizar porque los niños al final ese enfrentamiento lo sufren. La gran mayoría de abogados de familia somos personas que tratamos de conciliar, tratamos de que ganen los dos y de hacer entender a nuestro cliente que tiene que pensar en sus hijos sobre todo y que estén bien con el otro progenitor también.

¿Los hijos son los principales perjudicados cuando sus padres se separan o divorcian?

Cuando no se llevan bien, sí. Cuando la ruptura se lleva muy mal, el perjuicio lo padece el menor y, además, sufre un trauma que en el futuro le va a afectar a su desarrollo emocional. Por eso, hay que tratar de protegerlo, porque un niño que ha vivido una situación de un enfrentamiento enconado, denuncias, el maltrato, el maltrato psicológico que se da muchísimo o utilizar a los niños para atacar al otro progenitor, lógicamente estos niños luego tienen unos traumas tremendos, no maduran con la suficiente estabilidad y luego a lo mejor tampoco son capaces de mantener una relación estable por todo lo que han sufrido cuando eran pequeños.

¿Estos menores luego pueden reproducir el patrón que han vivido en casa?

Sí.

¿Y usted conoce casos?

Sí, por supuesto, de maltrato que reproducen el maltrato. También hay niños que no, que reaccionan de una manera rechazando completamente el maltrato porque lo han vivido en su casa. Y hay otros que, sin embargo, reproducen esas actitudes. Esos niños necesitan una terapia psicológica cuando hay esos enfrentamientos tan grandes entre los progenitores. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar nosotros. Muchas veces es muy difícil. Hay relaciones que es imposible reconducirlas. Cuando hay maltrato hay que denunciar, cuando hay violencia de género hay que denunciar.

La experta en derecho de familia, Lola López- Muelas, durante la entrevista. / B.RAMON / DMA

Un informe de la asociación que preside indica que cuatro de cada diez personas que acuden por primera vez a un abogado especializado en derecho de familia con la intención de divorciarse en esa primera cita no dan el paso. ¿Cuáles son los motivos?

Muchas veces, el principal motivo es el económico. Se da muchísimo el cómo vas a sobrevivir después de la ruptura si no tienes trabajo y te has dedicado al cuidado de los niños, sobre todo, en las progenitoras. Esas madres tienen el problema después de tener que buscar un trabajo. Luego, también el tema de la vivienda. Si tenemos unos salarios mediocres y una hipoteca a pagar a medias y luego tienes que alquilar una casa o una habitación. Esto está dando muchísimos problemas. Esto hace que muchas parejas se mantengan juntas, aunque hagan vidas separadas. Esto se da mucho ahora. Y otro motivo son los niños. Muchos no se divorcian por los hijos.

En Mallorca, el problema del acceso a la vivienda es muy grave, ¿cómo influye en una pareja que quiera separarse?

Es un factor primordial. Los niños por ley se quedan con el uso de la vivienda hasta los 18 años. El que se tiene que marchar de casa tiene un problema tremendo, sobre todo aquí en Baleares, porque no tiene manera de pagar otro alquiler y pagar la hipoteca de su casa y todo lo demás. Muchos se van a casa de sus padres. Otro factor que se está dando es la ‘casa nido’, donde los ex se alternan el uso de la vivienda mientras los hijos permanecen en ella.

¿Es una buena solución la ‘casa nido’?

Hace años había jurisprudencia del Supremo que decía que la ‘casa nido’ daba lugar a conflictividad. A no ser que la pareja se llevara muy bien, era muy complicado. Pero, ahora, con el problema de la vivienda, se está dando más, sobre todo, aquí en Baleares.

¿La emergencia habitacional genera violencia de género?

La convivencia obligada por la crisis de la vivienda y la excesiva dilación de los procesos judiciales potencian y cronifican la violencia de género. Eso da lugar a violencia y a un maltrato psicológico muchísimas veces.

¿Cuál es la situación actual con la implantación de los nuevos tribunales de instancia?

Ahora mismo hay un auténtico desastre. Hay muchos funcionarios que se han dado de baja, falta personal, la estructuración es un auténtico caos y hay procedimientos que se están retrasando muchísimo más. Los letrados de la administración de justicia y los jueces están desesperados, igual que los funcionarios. El sistema no funciona y vamos para atrás. Al final, quien lo paga es el ciudadano.

¿La exigencia de acudir a mediación, a los MASC, desde abril de 2025, antes de pleitear ha agilizado los procesos o ha provocado el efecto contrario?

El efecto contrario y ya lo habíamos advertido antes. Te obligan a una negociación con unos requisitos que cada jurisdicción lo interpreta a su manera. El proceso se dilata, mínimo hay que esperar tres meses para interponer una demanda. Se ha retrasado la interposición de demandas, hay muchas inadmisiones y esto beneficia solo al que no quiere cumplir. Y eso da lugar a más violencia. De hecho, hay un aumento de los casos de violencia de género. Estos casos no necesitan MASC. El ciudadano es el perjudicado, tiene que pagar la negociación, tiene el coste del tiempo y el económico.

¿Si tienes dinero el proceso de divorcio te irá mejor?

Depende de la parte donde estés. Si tienes mucho dinero y la otra parte te está pidiendo una pensión, sales más perjudicado. También es cierto que puedes contratar muy buenos abogados, pero eso no solo pasa en familia, también pasa en penal.

Los abogados de familia de oficio se quejaron de que las personas con menos recursos son las más perjudicadas con la exigencia de acudir a mediación, a los MASC.

La mediación supone un coste. Hay situaciones muy complicadas en las que es muy difícil llegar a un acuerdo. Y lo primero es proteger a los menores. Si no tienes recursos, al final, el más perjudicado es el que menos dinero tiene.