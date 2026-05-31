Interceptan una nueva patera con 21 personas a bordo en Mallorca
Una nueva patera con 21 inmigrantes a bordo ha sido interceptada este domingo a 10 millas al sur de la isla de Mallorca, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han procedido al rescate sobre las 09:30 horas de una nueva embarcación llegada al archipiélago con un total de 21 subsaharianos a bordo.
Con esta última, ya son dos las pateras que han llegado este domingo a las costas de Baleares, puesto que la otra se ha registrado a las 04:00 horas a seis millas al sureste de Cabrera con 29 subsaharianos a bordo.
Balance del año
En lo que va de año han llegado a Baleares 2.020 migrantes a bordo de 105 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.
Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.
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