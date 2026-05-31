Elecciones 2027 en Baleares: Prohens recorta distancias con la mayoría absoluta, pero sigue dependiendo de Vox

A un año justo de las elecciones autonómicas en Balears, el tablero político autonómico es relativamente estable según una reciente encuesta interna encargada por el Partido Popular, a la que ha tenido acceso este periódico. El PP vuelve a ganar los comicios de mayo de 2027 y a ser el hegemónico en las islas. La principal novedad que dibuja este sondeo ‘de parte’ es que Marga Prohens recorta distancias con la mayoría absoluta: la presidenta del Govern obtendría el 38,5% del voto (un 2,14% más) y 28 escaños; son tres más que los 25 que tiene en la actualidad. Pese a los buenos resultados vaticinados, los populares continuarían dependiendo de Vox para tener el control del Parlament (30 diputados).

Su aliado de ultraderecha también gana electores, según el sondeo del PP: Vox pasaría del 14,1% cosechado en 2023 al 15% en 2027, pero este incremento no se traduce en nuevos escaños, por lo que mantendría los ocho que tiene en la actualidad. De cumplirse el pronóstico, la derecha balear sumaría 36 diputados, superando el hito de los 35 logrados en su día por José Ramón Bauzá. Los buenos resultados para Prohens que augura esta intención de voto distan de lo ocurrido en las recientes elecciones andaluzas, donde el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha perdido 5 escaños y la mayoría absoluta.

Marga Prohens celebra la victoria electoral con Llorenç Galmés y Jaime Martínez / B. Ramon

Según esta encuesta el PSIB-PSOE será el principal perjudicado en 2027, acusando el desgaste de la marca Pedro Sánchez en clave estatal. Los socialistas perderían unos 15.000 votos -que se reparten entre Prohens, Més y la abstención- y dos diputados, (uno en Mallorca y otro en Ibiza), pasando pues de 18 a 16. Eso sí, continuarían siendo la segunda fuerza política en Balears, con el 23,9% del voto (-3,02%). Menorca sigue siendo su feudo, donde retendrían los cuatro escaños.

Ibiza es sin duda la isla más alineada con el PP. Si ahora tiene 7 de los 12 diputados en liza, en las próximas elecciones los populares sacarían uno más (8), a costa del PSOE (3) mientras que Vox conservaría su escaño.

La caída del PSOE en Mallorca y Eivisa explica la subida de Prohens, que se beneficiaría por un lado de los dos escaños que pierden respectivamente los socialistas. Por el otro, Izquierda Unida-Podemos se quedaría si su único representante en la Cámara balear, obtenido en Menorca en 2023, y que también rentabilizaría el PP.

En cuanto a Més, también se beneficiaría de la pérdida de votantes del PSOE y crecería en número de papeletas (del 8,5% al 9,9%). La encuesta sostiene que el partido de Lluís Apesteguia se hace con unos 5.500 nuevos votantes, primordialmente desencantados con el PSOE. Sin embargo, ese aumento no le supondría un mayor número de escaños: conservaría sus 4 diputados por Mallorca y sus dos por Menorca, seis en total. La encuesta del PP difiere en este sentido de la que hicieron los ecosoberanistas a principios de febrero, también avanzada por este diario. Ese sondeo les otorgaba un diputado más, de 4 a 5; a Vox le adjudicaba tres nuevos escaños en Mallorca, hasta los 9, mientras que PP y PSOE perdían dos diputados cada uno respectivamente.

Con el barómetro electoral que manejan ahora los populares, la izquierda balear solo sumaría 22 de los 59 escaños del Parlament, un hundimiento histórico frente al bloque de derechas, con 36 diputados.

Respecto al siempre disputado diputado de Formentera, la encuesta también lo adjudica a los populares, pero la letra pequeña señala un irrisorio margen con la izquierda, y de hecho un empate técnico del 0,4% de los votos entre Sa Unió (la marca del PP en la pequeña pitiüsa) y Gent per Formentera-PSOE. De modo que este escaño es una moneda al aire, admiten en el propio PP. Prohens disfruta esta legislatura del apoyo de dicho diputado -no sin pocos sobresaltos al principio-, con lo que en la práctica cuenta con 26 escaños. La izquierda está convencida que después del serial de escándalos que ha protagonizado en esta legislatura el parlamentario formenterenc, en 2027 recuperará este escaño.

Siempre según el sondeo del PP balear, y en contra de la percepción instaurada de que los nuevos electores y los más jóvenes se decantan por Vox, en Balears los votantes entre 18 y 29 años optarán por Prohens en los próximos comicios. Asimismo, la presidenta del Govern fideliza a su votante de hace tres años (84,7%) y tapona su fuga hacia Vox; capitaliza la deserción de votantes del PSOE pero también lograría un importante trasvase de los ultras (12,8%) y de El Pi (8,3%). Sin embargo, es reseñable que esta fuerza mallorquinista hoy extraparlamentaria consigue retener unos 16.000 electores de los 17.686 que le apoyaron en 2023. Siguen siendo insuficientes para alcanzar algún escaño, pero el PP no logra absorber este voto y eso que no le han faltado guiños, especialmente con el alquiler vacacional. En las autonómcias del año que viene, El Pi concurrirá bajo la marca Coalició per Mallorca.

El sondeo del PP se ha ‘cocinado’ sobre 1.700 encuestas telefónicas (800 en Mallorca, 300 en Menorca, 350 en Ibiza y 250 en Formentera), realizadas por la empresa demoscópica NC Report del 14 al 21 de mayo de este año. Con un margen de error del +/-2,43%, no consta que se haya preguntado en esta ocasión por la valoración de los líderes políticos ni por los principales problemas de los ciudadanos baleares.