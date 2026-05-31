El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes

El Consell de Mallorca quiere parar la sangría económica que ha supuesto la construcción y ampliación de la carretera de Manacor, que en estos momentos está bajo el control de la UTE Pamasa, que se encargó de financiar la obra y después de su mantenimiento. La carretera se paga a través del sistema de peaje a la sombra, que se ha demostrado que es una auténtica ruina para las arcas de la institución insular. Por esta razón y con el objetivo de ahorrar dinero, el Consell que dirige Llorenç Galmés ha decidido resolver el contrato e indemnizar a la empresa concesionaria. El coste de esta liquidación anticipada del acuerdo supondrá una inversión de unos 118 millones de euros, una cantidad que si bien es elevada, supone un gran ahorro en el presupuesto del Consell de Mallorca. Cada año el mantenimiento de la carretera supone un pago de unos 20 millones, que va en aumento a medida que avanza el tiempo.

Esta decisión la ha adoptado el departamento de Carreteras, que dirige Fernando Rubio, que se basa en un estudio de la unidad económica del Consell, que propone recuperar el control de uno de los tramos viarios más utilizados de Mallorca y también de su mantenimiento. El Consell aplicará una de las cláusulas del contrato de concesión, que señalaba que en el año 2026 se podía recuperar la carretera, a cambio de una indemnización previamente acordada. Aunque añadía esta misma posibilidad en los siguientes años, el Consell ha decidido aplicar esta cláusula a partir del próximo mes.

Esta obra data del año 2004. La carretera de Manacor se amplió durante la presidencia de Maria Antònia Munar. Su gobierno apostó por la llamada fórmula del peaje a la sombra. El proyecto se presentó a concurso y el ganador se encargó de financiar la construcción y de su mantenimiento. A cambio, el Consell ha ido aportando cada año una determinada cantidad económica en función de una serie de condiciones que aparecen en el contrato. La ganadora del concurso fue la UTE Pamasa, que firmó un contrato de concesión que se prolongaba hasta el año 2041, es decir, aún le quedan 15 años de control sobre esta carretera. .

El informe económico elaborado por los técnicos del Consell calcula un ahorro que va desde los 141 millones de euros, hasta los 267 millones. Esta diferencia se calcula en función del IPC. Si este índice se mantiene como hasta ahora, es decir, sobre un dos por ciento, el ahorro es de 141 millones. Pero si se dispara en los próximos años hasta el cinco por ciento (una posibilidad que no se descarta en función de la inestabilidad económica) el ahorro sería de 267 millones, que no se tendrían que pagar a la empresa concesionaria.

El Consell no ha mantenido ninguna negociación con la empresa concesionaria. Se ha limitado a aplicar la cláusula del contrato, que permite dicha resolución en el año 2026. No se trata de un rescate a cambio de una indemnización, como ocurrió con el túnel de Sóller, que en este caso fue anulado por los tribunales. Ahora se trata de aplicar una cláusula que está incluida en el contrato de concesión, aunque ello suponga indemnizar a la empresa en una cantidad previamente establecida.

Cabe recordar que la construcción de la carretera de Manacor estuvo salpicada por un escándalo de corrupción, en el denominado caso Peaje, que terminó en una sentencia condenatoria. Antes de llevar a juicio se renegociaron las condiciones económicas del contrato, consiguiendo el Consell ahorrarse alrededor de 300 millones

Desde que se inauguró la carretera y hasta ahora el Consell ha pagado 306 millones de euros a través de la fórmula de peaje a la sombra. Sin embargo, si no se rescatara ahora el contrato y se permitiera su continuidad hasta el año 2042, la institución tendría que pagar otros 396 millones. Es decir, la carretera de Manacor habría costado a los contribuyentes unos 700 millones de euros, más del doble que cualquier otro tramo viario de las islas. Los técnicos calculan que el coste anual del mantenimiento de esta vía supondrá unos cuatro millones de euros, frente a los más de 20 que se están pagando ahora.