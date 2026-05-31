La carretera de Manacor, construida en la época de UM, iba a costar más de 700 millones

Desde el punto de vista económico, la fórmula del llamado peaje a la sombra ha resultado ser un gran engaño. Si bien al inicio del proyecto la administración se ahorra costes , cuando se termina de pagar la carretera el precio final es de más del doble. En el caso de la ampliación de la autovía de Manacor, que se inauguró hace ya más de 20 años, el sobreprecio es evidente. Si el Consell no actuara en estos momentos y decidiera dar por concluido el contrato de concesión (con la consiguiente indemnización), desde la inauguración hasta el final del contrato, la empresa concesionaria habría ingresado alrededor de unos 700 millones de euros. Es decir, este proyecto habría costado más del doble que cualquiera de las otras vías que se han construido desde entonces en Mallorca.

El ejemplo más claro de este precio sobrevalorado se aprecia en el presupuesto del futuro proyecto del llamado tramo 1. Se trata de la nueva carretera que va desde la autopista, pasa por el Coll d’en Rabassa y termina en los depósitos de combustible de Son Ferriol. Es una gran obra, que incluye incluso un tramo subterráneo que es especialmente caro. Aún así, el presupuesto calculado es de alrededor de unos 300 millones de euros. Aunque el tramo de la obra es inferior al de la carretera de Manacor, ya que tiene más kilómetros de distancia, la dificultad del proyecto es mucho mayor, precisamente por la obra subterránea que se tendrá que llevar a cabo.

Otra muestra de los costes disparados se refleja en el presupuesto que se tuvo que pagar para la mejora y la ampliación de la carretera entre Llucmajor y Campos. La factura sumó alrededor de unos 30 millones de euros.

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La ampliación de la carretera de Manacor nació bajo un clima de polémica, pero lo más grave fue las graves irregularidades que se descubrieron, porque el coste se disparó, a pesar de que no se colocaron los materiales previamente previstos en el proyecto. El llamado caso Peaje fue uno de los más graves que se recuerdan, que motivó la intervención de la fiscalía anticorrupción, que ordenó la detención de varios de los responsables de este proyecto. Terminaron procesados el conseller de carreteras y el entonces director general, que llegó a ser detenido en su propio despacho. El juicio tardó mucho en celebrarse y ello facilitó que se llegara a un acuerdo. Las penas de prisión fueron muy bajas, en comparación con la gravedad del caso. Sin embargo, el Consell logró reducir el presupuesto tras alcanzar un acuerdo con la empresa. La concesionaria, que lógicamente perderá dinero con la decisión que ha adoptado ahora el Consell, puede presentar alegaciones durante la tramitación de este expediente. Sin embargo, desde la institución insular se insiste en que la capacidad de maniobra que tendrá la empresa es mínima, porque la cláusula del contrato es clara y se puede recuperar el control de la carretera este mismo año.