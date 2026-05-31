Más de 120 médicos se examinan este domingo en las oposiciones para optar a las más de 60 plazas del IbSalut
Un total de 124 médicos se han presentado a los exámenes de las oposiciones para conseguir una de las 61 plazas fijas de personal estatutario especialista que ha convocado el Servicio de Salud.
Los exámenes han comenzado este domingo a las 10.00 horas en el Hospital Universitario Son Espases y se ofertaban 18 plazas de Anestesiología y Reanimación --a las que se han presentado 48 personas--, diez de Medicina Intensiva --con 19 candidatos--, 15 de Medicina Interna --27 candidatos--, 13 de Radiodiagnóstico --20 candidatos-- y cinco de Reumatología --diez candidatos--.
En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que estas plazas se enmarcan en la convocatoria de concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 846 plazas para 16 categorías de personal estatutario, derivado de la oferta de empleo público de 2023 y 2024.
Del total de plazas, 553 se adjudicarán por medio del sistema de acceso de turno libre y 293 por el de promoción interna. Del total, se reserva el 7% para personas con alguna discapacidad.
"Las ofertas de empleo público permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo del Servicio de Salud es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público", han resaltado.
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