Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carretera de ManacorCláusula Romeo y JulietaTarjeta ciudadanaCartel Malle aeropuertoPoblense
instagramlinkedin

Más de 120 médicos se examinan este domingo en las oposiciones para optar a las más de 60 plazas del IbSalut

Espacio habilitado en Son Espases para las oposiciones de facultativo especialista.

Espacio habilitado en Son Espases para las oposiciones de facultativo especialista. / CONSELLERIA DE SALUD

EP

PALMA

Un total de 124 médicos se han presentado a los exámenes de las oposiciones para conseguir una de las 61 plazas fijas de personal estatutario especialista que ha convocado el Servicio de Salud.

Los exámenes han comenzado este domingo a las 10.00 horas en el Hospital Universitario Son Espases y se ofertaban 18 plazas de Anestesiología y Reanimación --a las que se han presentado 48 personas--, diez de Medicina Intensiva --con 19 candidatos--, 15 de Medicina Interna --27 candidatos--, 13 de Radiodiagnóstico --20 candidatos-- y cinco de Reumatología --diez candidatos--.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que estas plazas se enmarcan en la convocatoria de concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 846 plazas para 16 categorías de personal estatutario, derivado de la oferta de empleo público de 2023 y 2024.

Del total de plazas, 553 se adjudicarán por medio del sistema de acceso de turno libre y 293 por el de promoción interna. Del total, se reserva el 7% para personas con alguna discapacidad.

Noticias relacionadas

"Las ofertas de empleo público permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo del Servicio de Salud es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público", han resaltado.

TEMAS

  • médicos
  • oposiciones en Baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
  2. Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
  3. Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%
  4. PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
  5. Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
  6. Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”
  7. La diferencia entre los colegios de Mallorca públicos y de pago en los viajes de estudio: capitales europeas o ciudades españolas
  8. Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros de Baleares: «Nuestros hijos tienen la percepción de que no hay futuro, y hay más que nunca»

Más de 120 médicos se examinan este domingo en las oposiciones para optar a las más de 60 plazas del IbSalut

Los hoteles de tres estrellas cuestan seis euros por habitación a los mallorquines

Elecciones 2027 en Baleares: Prohens recorta distancias con la mayoría absoluta, pero sigue dependiendo de Vox

Elecciones 2027 en Baleares: Prohens recorta distancias con la mayoría absoluta, pero sigue dependiendo de Vox

Un profesor de la UIB denuncia el polémico cartel del aeropuerto de Palma que asocia Mallorca con el turismo de excesos

Lola López- Muelas, abogada de familia: “Los casos de sustracciones internacionales de menores son muy frecuentes en Mallorca”

Lola López- Muelas, abogada de familia: “Los casos de sustracciones internacionales de menores son muy frecuentes en Mallorca”

Balears marca el rumbo de la transformación náutica sostenible en el Symposium de Autoridad Portuaria

Omar Lamin: «El pueblo saharaui no puede permanecer 50 años más así, hipotecando generaciones»

Omar Lamin: «El pueblo saharaui no puede permanecer 50 años más así, hipotecando generaciones»

Mallorca suma 1.244 plazas turísticas nuevas durante el mandato del PP

Mallorca suma 1.244 plazas turísticas nuevas durante el mandato del PP
Tracking Pixel Contents