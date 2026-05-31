Más de 120 médicos se examinan este domingo en las oposiciones para optar a las más de 60 plazas del IbSalut

Un total de 124 médicos se han presentado a los exámenes de las oposiciones para conseguir una de las 61 plazas fijas de personal estatutario especialista que ha convocado el Servicio de Salud.

Los exámenes han comenzado este domingo a las 10.00 horas en el Hospital Universitario Son Espases y se ofertaban 18 plazas de Anestesiología y Reanimación --a las que se han presentado 48 personas--, diez de Medicina Intensiva --con 19 candidatos--, 15 de Medicina Interna --27 candidatos--, 13 de Radiodiagnóstico --20 candidatos-- y cinco de Reumatología --diez candidatos--.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que estas plazas se enmarcan en la convocatoria de concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 846 plazas para 16 categorías de personal estatutario, derivado de la oferta de empleo público de 2023 y 2024.

Del total de plazas, 553 se adjudicarán por medio del sistema de acceso de turno libre y 293 por el de promoción interna. Del total, se reserva el 7% para personas con alguna discapacidad.

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"Las ofertas de empleo público permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo del Servicio de Salud es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público", han resaltado.