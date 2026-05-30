Una noche histórica en el cielo de Mallorca: eclipse total, puesta de sol eclipsada y Perseidas

Mallorca tiene una cita con el cielo este agosto. Y no será una cualquiera. El miércoles 12 de agosto de 2026, la isla quedará dentro del recorrido de un eclipse solar total que se producirá a última hora de la tarde, justo antes de la puesta de sol. Como remate, esa misma noche alcanzará su máximo la lluvia de Perseidas, las populares lágrimas de San Lorenzo, en unas condiciones especialmente favorables por la ausencia de Luna.

La imagen promete ser difícil de olvidar: el Sol cayendo hacia el horizonte, cada vez más cubierto por la Luna, hasta que durante unos instantes el día se convierta en noche. Después, ya entrada la madrugada, el cielo seguirá dando espectáculo con una de las lluvias de estrellas más populares del verano.

Eclipse total: Mallorca, en la recta final de la sombra

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, en Palma el eclipse comenzará a las 19.38 horas y alcanzará su máximo a las 20.32 horas, pocos minutos antes de la puesta de sol. En ese momento, el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte, a apenas unos grados de altura, lo que hará que la observación sea tan espectacular como delicada: cualquier edificio, montaña, árbol o desnivel puede tapar el fenómeno.

El Govern balear también ha destacado que, entre las 20.30 y las 20.34 horas, “el día se convertirá en noche” desde algunos puntos de Mallorca, donde podrá verse el Sol completamente eclipsado. La comunidad ha activado una web específica y prepara un protocolo de seguridad, dentro del Plan Territorial de las Illes Balears, ante la previsión de una gran afluencia de personas en zonas de observación.

Imagen de los tiempos del eclipse en Mallorca / DM

Puesta de sol eclipsada

La gran particularidad de este eclipse en Mallorca será su horario. No ocurrirá a mediodía ni con el Sol alto, sino al atardecer. Eso significa que la isla podrá ver una puesta de sol eclipsada, con el disco solar parcialmente (y en algunos puntos totalmente) oculto por la Luna antes de desaparecer por el horizonte.

Por eso, los mejores lugares para verlo serán aquellos con una vista limpia hacia el oeste. Miradores, zonas elevadas y puntos sin obstáculos serán clave. La recomendación de los expertos es clara: no basta con estar en Mallorca; hay que escoger bien el sitio y llegar con antelación.

Las Perseidas, el tercer regalo de la noche

Cuando termine el eclipse, el espectáculo no habrá acabado. La noche del 12 al 13 de agosto llegará el máximo de las Perseidas, una lluvia de meteoros visible cada verano en el hemisferio norte. El IGN prevé que el pico se produzca entre las 4.00 y las 6.00 horas de la madrugada, aunque la actividad podrá ser intensa desde las 23.00 horas del día 12 hasta la mañana del día 13.

Este año, además, las condiciones serán especialmente buenas: la Luna nueva tendrá lugar en la tarde del 12 de agosto, de modo que la luz lunar no molestará para observar las estrellas fugaces. En cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica, las Perseidas pueden ofrecer decenas de meteoros por hora.

Perseidas desde la finca de Son Real, en Santa Margalida / Efe / Atienza

Gafas homologadas y nada de inventos

La observación del eclipse exige una advertencia importante: no se debe mirar directamente al Sol sin protección específica. No sirven gafas de sol, cristales ahumados, radiografías ni métodos caseros. Para ver las fases parciales del eclipse hacen falta gafas homologadas para observación solar o filtros adecuados.

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Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Una jornada que ya se prepara

La expectación ya se nota en la isla. CaixaForum Palma ha programado actividades divulgativas sobre eclipses que arrancan este mes de mayo y se prolongarán durante varios meses, con charlas y talleres para explicar cómo se produce el fenómeno, qué papel han tenido los eclipses en la historia de la ciencia y cómo observarlos con seguridad.

Además, el Govern realizó el pasado mes de abril una prueba para comprobar si el eclipse se vería desde tu zona y, además, junto con el Consell y ayuntamientos, prepara planes de contención para la gran cantidad de gente que se prevé que viaje a la isla, convertida en el epicentro astronómico mundial.

Será, en definitiva, una de esas noches que se marcan en rojo: primero, el Sol desapareciendo al atardecer; después, las Perseidas cruzando el cielo de madrugada. Un eclipse total, una puesta de sol eclipsada y una lluvia de estrellas en la misma jornada. Una cita astronómica que, si las nubes lo permiten, puede convertirse en la gran imagen del verano mallorquín.