Mallorca despide mayo con otro domingo de verano: la Aemet prevé sol y calor

Mallorca volverá a vivir este domingo una jornada de pleno verano antes de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el conjunto de Baleares un día estable, seco y con predominio del cielo poco nuboso o despejado, en un final de mayo marcado por temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas.

En Mallorca, el calor volverá a notarse con más fuerza en el interior de la isla, donde los termómetros pueden acercarse o superar los 30 grados durante las horas centrales del día. En la costa, el ambiente será algo más suave por el efecto de las brisas, aunque igualmente cálido y con sensación claramente veraniega.

Domingo de playa en Mallorca

La previsión deja un domingo muy favorable para los planes al aire libre. No se esperan lluvias relevantes en la isla y el viento soplará en general flojo, con brisas costeras durante las horas centrales.

El día empezará con temperaturas suaves, incluso cálidas en algunos puntos, y el calor irá ganando terreno a medida que avance la mañana. El tramo más caluroso llegará entre el mediodía y primera hora de la tarde, especialmente en municipios del Pla, el Raiguer y el interior del Llevant.

En Palma, como referencia costera, las máximas se quedarán algo por debajo de los valores previstos en el interior de Mallorca, mientras que en zonas como Inca, Manacor, Llucmajor, sa Pobla, Sineu o Porreres el ambiente puede ser más caluroso.

Calor también en el resto de Baleares

El episodio no será exclusivo de Mallorca. Menorca, Ibiza y Formentera también tendrán un domingo estable, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas para finales de mayo.

En Menorca, el ambiente será cálido, aunque previsiblemente más moderado por la influencia marítima. En Ibiza y Formentera también se espera una jornada seca y soleada, con temperaturas propias de principios de verano y sin señales de un cambio brusco de tiempo.

Mayo se va con ambiente de junio

El domingo llega después de varios días de calor anómalo en Baleares. Según ha destacado Aemet en los últimos días, las islas han vivido un tramo final de mayo con temperaturas más propias de junio, dentro de un episodio cálido que también ha afectado a buena parte de España.

La situación, en cualquier caso, no llega acompañada de avisos meteorológicos adversos para Mallorca en la previsión consultada. El tiempo será tranquilo, pero el calor obliga ya a recuperar las recomendaciones habituales del verano: hidratarse bien, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales y prestar especial atención a niños, personas mayores y personas vulnerables.

Sin lluvia a la vista

La clave del domingo en Mallorca será sencilla: sol, calor y estabilidad. Aemet no apunta a un cambio de tiempo inmediato en la isla para esta jornada, por lo que mayo se despedirá con una estampa más propia del verano que de la primavera.

Mallorca cerrará así el mes con playas llenas, terrazas al sol y termómetros al alza, en un domingo pensado para quienes ya han decidido adelantar la temporada estival.