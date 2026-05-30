Localizan a 31 migrantes en aguas de Cabrera

La Guardia Civil ha encontrado a 31 personas llegadas este sábado a bordo de una embarcación a las costas de la isla de Cabrera.

La intervención se ha producido alrededor de las 06.50 horas, cuando se ha localizado a esta treintena de personas de origen subsahariano en la zona del Far de n'Ensiola, según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares.

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Sumadas a las 91 personas que arribaron este viernes a las distintas islas, ya son 122 los migrantes identificados estos dos días a Baleares.