El último sorteo de la Bonoloto reparte casi 50 mil euros en Palma

La suerte pasó anoche por la calle Sindicato de Palma. El estanco Can Homar, que dirigen los hermanos Gori y Miquel, y que además de tabaco también distribuyen lotería, selló el boleto que salió premiado en el sorteo de la Bonoloto del jueves por la noche. Se trata de un premio de segunda categoría, que es muy difícil de acertar, que supondrá para el ganador un pellizco de 49.612 euros, que seguro que le vendrá muy bien.

No es la primera vez que en el estanco de Can Homar se sella un boleto ganador de la lotería. En el escaparate de este antiguo negocio figuran los premios que han dado en los últimos años. El más elevado fue de un millón y medio de euros de un sorteo de la bonoloto. También entregaron el premio gordo en el sorteo del Niño.

De momento no se sabe quién es el ganador del último sorteo ganador. “No se suele saber, porque a nadie le gusta que le señalen como el ganador de la lotería. Solo una vez vino un cliente y nos dijo que él había ganado un premio, pero fue semanas después del sorteo”, asegura Miquel, mientras despacho nuevos boletos para los próximos sorteos.

El estanco elaboró un letrero del premio ganado el jueves / J.F.M.

Los hermanos aseguran que también han dado numerosos premios a través de las quinielas y se muestran muy satisfechos de que sus clientes reciban estas recompensas económicas que, en según qué casos, te puede resolver los problemas dinerarios. “Nuestro lema ha sido siempre que nosotros no vendemos lotería, sino que damos premios”.

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Los dos hermanos posan muy orgullosos frente a su negocio, que tiene más de un siglo de historia y se ha convertido en uno de los locales más conocidos y más emblemáticos de la calle Sindicato. Los dos familiares buscan espacio en el escaparate para colgar otro letrero que indique que el boleto de uno de los premios obtenidos en el sorteo de ayer noche en la Bonoloto fue sellado en esta administración tan conocida de Palma. “Estamos muy satisfechos y esperamos que el agraciado del premio pueda disfrutar del dinero”.