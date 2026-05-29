Sol, mucho calor y brisas en Mallorca: así será el tiempo este fin de semana

La previsión de la Aemet deja un fin de semana de ambiente veraniego en Mallorca, con predominio del sol, temperaturas altas para la época, brumas matinales y brisas costeras. El viernes será la jornada más calurosa, con máximas de hasta 36 grados en el interior de la isla, mientras que el sábado y el domingo se mantendrá el tiempo estable, con pocos cambios térmicos y viento flojo.

La jornada de este viernes estará marcada por el cielo despejado en Mallorca y las temperaturas en ligero ascenso, según la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología. Los termómetros podrán alcanzar los 36 ºC en el interior de la isla, en un contexto de calor intenso para la época.

El viento soplará flojo de componente oeste, con brisas costeras, y girará a nordeste por la noche.

Además, este viernes es el primer día de 2026 con aviso amarillo por calor en Mallorca, activo en el interior de la isla entre las 13.00 y las 17.59 horas por temperaturas máximas de hasta 36 grados.

Sábado: poco nuboso y brumas matinales

El sábado continuará el tiempo estable en Mallorca, con predominio de cielo poco nuboso. La Aemet prevé brumas matinales y temperaturas con pocos cambios, aunque las máximas podrán bajar principalmente en el interior y norte de la isla.

El viento será flojo del norte y nordeste, con brisas costeras por la tarde. Aunque el calor perderá algo de fuerza respecto al viernes en algunas zonas, el ambiente seguirá siendo cálido y propio de un fin de semana de claro sabor veraniego.

Niebla a primeras horas de la mañana

El domingo se mantendrá la misma tendencia, con cielo poco nuboso y algún intervalo de nubes altas. Durante las primeras horas del día podrán aparecer brumas y algún banco de niebla, que tenderán a desaparecer a lo largo de la mañana.

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Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento soplará flojo o quedará en calma, con brisas costeras por la tarde. En su previsión nacional, la Aemet contempla también la posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en Baleares, aunque para Mallorca la previsión específica mantiene un escenario de estabilidad.