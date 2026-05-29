Un millar de escolares mallorquines reivindican el "valor cultural" de La Balanguera en la Misericòrdia de Palma

Casi un millar de niños de nueve centros educativos de Mallorca han participado este viernes en el canto colectivo de ‘La Balanguera’. El evento se ha celebrado en el patio de Els Homes del Centro Cultural La Misericòrdia, con motivo del centenario del estreno musical del poema de Joan Alcover. El objetivo principal de la iniciativa ha sido acercar a los más jóvenes la lengua, la tradición y la cultura mallorquina a través de uno de sus símbolos más representativos.

El acto, organizado por el Consell de Mallorca y la Obra Cultural Balear, ha reunido a alumnos y docentes de diferentes colegios de la isla en una jornada marcada por la música, la cultura popular y el sentimiento de pertenencia a Mallorca.

Los primeros colegios han empezado a llegar alrededor de las 11.15 horas. Entre los centros participantes, se encontraban el CC Santíssima Trinitat, CEIP Ponent, CEIP Jafudà Cresques, CC Santa Mònica, CC Madre Alberta, CEIP Costa i Llobera, CC Sagrat Cor, CEIP Santa Catalina y CC Sant Vicenç de Paül. .

A las 12 horas llegaron las autoridades institucionales, encabezadas por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. También han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; la vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell, Antònia Roca; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El momento más emotivo de la mañana llegó con la interpretación conjunta de ‘La Balanguera’, en la que participaron tanto los representantes institucionales como los asistentes, acompañados por el coro del CC Madre Alberta y la actuación de Rafel Fiol. Tras finalizar la canción, los alumnos levantaron las cartulinas para formar un gran mosaico en el patio, llenando el espacio de simbolismo y color.

Durante su intervención de clausura, Prohens ha destacado “el valor cultural y colectivo del himno mallorquín” y ha asegurado que celebraciones como esta demuestran que “hay espacios y símbolos que todavía nos unen a todos y que nos identifican como pueblo y, en este caso, como isla”. La presidenta también ha reivindicado la importancia de “mantener vivas las raíces culturales”.

La Balanguera como símbolo cultural

En ese sentido, varios docentes han explicado el trabajo realizado en las aulas durante las semanas previas. Es el caso de Immaculada Massutí, profesora del CC Santíssima Trinitat, que ha señalado que querían que los alumnos aprendieran “no solo la letra de la canción, sino también el significado histórico y cultural que representa”.

Por su parte, Toni Salvà, profesor del CC Madre Alberta, ha explicado que habían trabajado “tanto el origen del poema de Joan Alcover como el significado de palabras poco habituales en la actualidad”, con el objetivo de transmitir “todo lo que hay detrás de la canción y su historia”. La jornada ha concluído con un pequeño obsequio para los niños después del acto.

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